В Сенате и Палате представителей США анонсировали на сегодня двухпартийные встречи с Зеленским
Киев • УНН
Президент Украины Зеленский встретится с лидерами обеих партий в Сенате и Палате представителей США 26 сентября. Будут обсуждаться вопросы поддержки Украины и ее потребности в противостоянии с Россией.
26 сентября Президент Украины Владимир Зеленский встретится, в частности, с лидером большинства в Сенате Чаком Шумером и лидером демократов в Палате представителей Гакимом Джеффрисом, сообщает УНН со ссылкой на "Голос Америки".
Демократ Чак Шумер в сети Х сообщил, что намерен встретиться в четверг с Зеленским.
Завтра (26 сентября-ред.) мы с гордостью будем приветствовать президента Украины Зеленского в Капитолии США, чтобы подтвердить нашу поддержку народа Украины и услышать от него, что нужно его стране во время, когда они противостоят Путину
Зеленский также проведет встречу с лидером демократов в Палате представителей Гакимом Джеффрисом, сообщила журналистка CNN на Капитолийском холме Хейли Талбот.
Кроме того, как стало известно Politico, Зеленский в Конгрессе проведет также встречу с лидером меньшинства в Сенате, республиканцем Митчем МакКоннеллом и членом Палаты представителей, демократом Грегори Миксом, высокопоставленным членом Комитета по иностранным делам.
Также запланирована встреча с членами Комитета Палаты представителей по вопросам вооружённых сил.
Спикер Палаты представителей США не встретится сегодня с Зеленским: стала известна причина26 сентября 2024, 05:48 • 40041 просмотр