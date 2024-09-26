В Сенате и Палате представителей США анонсировали на сегодня двухпартийные встречи с Зеленским

26 сентября Президент Украины Владимир Зеленский встретится, в частности, с лидером большинства в Сенате Чаком Шумером и лидером демократов в Палате представителей Гакимом Джеффрисом, сообщает УНН со ссылкой на "Голос Америки".

Демократ Чак Шумер в сети Х сообщил, что намерен встретиться в четверг с Зеленским.

Завтра (26 сентября-ред.) мы с гордостью будем приветствовать президента Украины Зеленского в Капитолии США, чтобы подтвердить нашу поддержку народа Украины и услышать от него, что нужно его стране во время, когда они противостоят Путину