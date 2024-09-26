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В Сенате и Палате представителей США анонсировали на сегодня двухпартийные встречи с Зеленским

Киев  •  УНН

26 сентября 2024, 08:50  •  8119 просмотра

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Президент Украины Зеленский встретится с лидерами обеих партий в Сенате и Палате представителей США 26 сентября. Будут обсуждаться вопросы поддержки Украины и ее потребности в противостоянии с Россией.

26 сентября Президент Украины Владимир Зеленский встретится, в частности, с лидером большинства в Сенате Чаком Шумером и лидером демократов в Палате представителей Гакимом Джеффрисом, сообщает УНН со ссылкой на "Голос Америки".

Демократ Чак Шумер в сети Х сообщил, что намерен встретиться в четверг с Зеленским.

Завтра (26 сентября-ред.) мы с гордостью будем приветствовать президента Украины Зеленского в Капитолии США, чтобы подтвердить нашу поддержку народа Украины и услышать от него, что нужно его стране во время, когда они противостоят Путину

- написал Шумер. 

Зеленский также проведет встречу с лидером демократов в Палате представителей Гакимом Джеффрисом, сообщила журналистка CNN на Капитолийском холме Хейли Талбот.

Кроме того, как стало известно Politico, Зеленский в Конгрессе проведет также встречу с лидером меньшинства в Сенате, республиканцем Митчем МакКоннеллом и членом Палаты представителей, демократом Грегори Миксом, высокопоставленным членом Комитета по иностранным делам.

Также запланирована встреча с членами Комитета Палаты представителей по вопросам вооружённых сил.

Спикер Палаты представителей США не встретится сегодня с Зеленским: стала известна причина26 сентября 2024, 05:48 • 40041 просмотр

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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