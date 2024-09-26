У Сенаті та Палаті представників США анонсували на сьогодні двопартійні зустрічі з Зеленським
Київ • УНН
Президент України Зеленський зустрінеться з лідерами обох партій у Сенаті та Палаті представників США 26 вересня. Обговорюватимуться питання підтримки України та її потреби у протистоянні з росією.
26 вересня Президент України Володимир Зеленський зустрінеться, зокрема, із лідером більшості у Сенаті Чаком Шумером та лідером демократів у Палаті представників Гакімом Джеффрісом, повідомляє УНН із посиланням на "Голос Америки".
Демократ Чак Шумер у мережі Х повідомив, що має намір зустрітися у четвер із Зеленським.
Завтра (26 вересня-ред.)ми з гордістю вітатимемо президента України Зеленського в Капітолії США, щоб підтвердити нашу підтримку народу України та почути від нього, що потрібно його країні в час, коли вони протистоять путіну
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Зеленський також проведе зустріч із лідером демократів у Палаті представників Гакімом Джеффрісом,повідомила журналістка CNN на Капітолійському пагорбі Гейлі Талбот.
Крім того, як стало відомо Politico, Зеленський у Конгресі проведе також зустріч із лідером меншості в Сенаті, республіканцем Мітчем МакКоннеллом та членом Палати представників, демократом Грегорі Міксом, високопоставленим членом Комітету із закордонних справ.
Також запланована зустріч із членами Комітету Палати представників із питань збройних сил.
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