Зеленський сьогодні планує відвідати Білий дім: CNN проаналізувало візит

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, як очікується, відвідає Білий дім, і планує представити "план перемоги" на окремих зустрічах президенту Джо Байдену та віце-президенту Камалі Гарріс, пише CNN, аналізуючи візит, передає УНН.

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"Візит президента України Володимира Зеленського до Білого дому в четвер може стати його останнім шансом переконати сприйнятливого американського президента у військових цілях його країни. Точні деталі "плану перемоги", який Зеленський планує представити на окремих зустрічах президенту Джо Байдену та віцепрезиденту Камалі Гарріс, невідомі, оскільки вони трималися у таємниці, поки вони не будуть представлені американським лідерам", - пише видання.

Але, за словами людей, поінформованих про його загальні контури, "план відображає настійні заклики українського лідера до більш негайної допомоги у протидії вторгненню росії". "Зеленський також готовий наполягати на довгострокових гарантіях безпеки, які могли б витримати зміни в американському керівництві" перед очікуваними президентськими виборами між Гарріс та колишнім президентом Дональдом Трампом.

Він, як повідомляється, включає в себе повторний запит дозволу бити далекобійною зброєю, наданою Заходом, глибше на російську територію. "Навіть якщо Байден вирішить дозволити бити на великі відстані, незрозуміло, чи буде публічно оголошено про зміну політики", - зауважує видання.

"Байден зазвичай не поспішає з ухваленням рішень щодо надання Україні нових можливостей. Але враховуючи те, що листопадові вибори потенційно можуть передвіщати суттєву зміну американського підходу до війни, якщо Трамп переможе, українські посадовці - і багато американських - вважають, що часу не можна гаяти", - ідеться у публікації.

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Чергові коментарі Трампа, як зазначається, "надали нової ваги переговорам у четвер в Овальному кабінеті, за словами американських та європейських чиновників, які описали необхідність різкого збільшення допомоги Україні, поки Байден ще перебуває на посаді".

Очікується, що під час візиту Зеленського США оголосять про великий новий безпековий пакет. У середу США оголосили про пакет на 375 мільйонів доларів.

Президент США анонсував візит Зеленського до Білого дому за день до цього, заявивши на полях Генасамблеї ООН, що його адміністрація "сповнена рішучості забезпечити, щоб Україна мала те, що їй потрібно, щоб перемогти в боротьбі за виживання".

"Завтра я оголошу про низку дій щодо прискорення підтримки українських військових, але ми знаємо, що майбутня перемога України - це не тільки те, що відбувається на полі бою, а й те, як українці отримують максимум із вільного та незалежного майбутнього, заради якого так багато пожертвували", - сказав він.

"Окрема зустріч Зеленського з Гарріс у четвер, яка має відбутися після того, як український лідер завершить розмову з Байденом, свідчить про його бажання далі розвивати те, що може стати його найважливішими відносинами між лідерами у разі її перемоги", - зазначає видання.

Зустріч віце-президента з Зеленським у четвер стане їхньою шостою зустріччю з початку війни в лютому 2022 року.

За кілька тижнів з моменту прийняття політичної естафети від Байдена Гарріс і її помічники, як пише видання, доклали всіх зусиль, щоб наполягти на тому, що з основних питань зовнішньої політики між віцепрезидентом і президентом немає ніяких розбіжностей. Війна рф проти України, що триває, не є винятком, кажуть вони, наполягаючи на тому, що Україна продовжить користуватися непохитною підтримкою США проти російської агресії за президентства Гарріс.

"Радники віце-президента кажуть, що публічні заяви Трампа про війну в Україні не могли б більш ясно продемонструвати зовнішньополітичні погляди віце-президента і колишнього президента, які різко відрізняються. (Трамп, схоже, навряд чи переговорить із українським лідером, попри те, що минулого тижня він сказав, що вони "імовірно" зустрінуться)", - вказує видання.

При цьому видання вказує, що "навіть в адміністрації Байдена тихо визнають, що будь-які запевнення, які Зеленський може отримати від Байдена та Гарріс цього тижня щодо зобов’язань США підтримувати Україну, можуть бути марними за іншого американського президента".

Під час підписання нового оборонного договору між Україною та США на полях зустрічі G7 в Італії в червні Зеленського запитали, який план на випадок непередбачених ситуацій у нього може бути саме для такого сценарію.

"Якщо з нами народ, будь-який лідер буде з нами в цій боротьбі за свободу", – відповів Зеленський.