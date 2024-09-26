Зеленский сегодня планирует посетить Белый дом: CNN проанализировало визит

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, как ожидается, посетит Белый дом, и планирует представить "план победы" на отдельных встречах президенту Джо Байдену и вице-президенту Камале Харрис, пишет CNN, анализируя визит, передает УНН.

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"Визит президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом в четверг может стать его последним шансом убедить восприимчивого американского президента в военных целях его страны. Точные детали "плана победы", который Зеленский планирует представить на отдельных встречах президенту Джо Байдену и вице-президенту Камале Харрис, неизвестны, поскольку они держались в тайне, пока они не будут представлены американским лидерам", - пишет издание.

Но, по словам людей, информированных о его общих контурах, "план отражает настоятельные призывы украинского лидера к более немедленной помощи в противодействии вторжению россии". "Зеленский также готов настаивать на долгосрочных гарантиях безопасности, которые могли бы выдержать изменения в американском руководстве" перед ожидаемыми президентскими выборами между Харрис и бывшим президентом Дональдом Трампом.

Он, как сообщается, включает в себя повторный запрос разрешения бить дальнобойным оружием, предоставленным Западом, глубже на российскую территорию. "Даже если Байден решит разрешить бить на большие расстояния, непонятно, будет ли публично объявлено об изменении политики", - замечает издание.

"Байден обычно не спешит с принятием решений о предоставлении Украине новых возможностей. Но учитывая то, что ноябрьские выборы потенциально могут предвещать существенное изменение американского подхода к войне, если Трамп победит, украинские чиновники - и многие американские - считают, что времени нельзя терять", - говорится в публикации.

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Очередные комментарии Трампа, как отмечается, "придали новый вес переговорам в четверг в Овальном кабинете, по словам американских и европейских чиновников, которые описали необходимость резкого увеличения помощи Украине, пока Байден еще находится в должности".

Ожидается, что во время визита Зеленского США объявят о большом новом пакете по безопасности. В среду США объявили о пакете на 375 миллионов долларов.

Президент США анонсировал визит Зеленского в Белый дом за день до этого, заявив на полях Генассамблеи ООН, что его администрация "полна решимости обеспечить, чтобы Украина имела то, что ей нужно, чтобы победить в борьбе за выживание".

"Завтра я объявлю о ряде действий по ускорению поддержки украинских военных, но мы знаем, что будущая победа Украины - это не только то, что происходит на поле боя, но и то, как украинцы получают максимум из свободного и независимого будущего, ради которого так много пожертвовали", - сказал он.

"Отдельная встреча Зеленского с Харрис в четверг, которая должна состояться после того, как украинский лидер завершит разговор с Байденом, свидетельствует о его желании дальше развивать то, что может стать его важнейшими отношениями между лидерами в случае ее победы", - отмечает издание.

Встреча вице-президента с Зеленским в четверг станет их шестой встречей с начала войны в феврале 2022 года.

За несколько недель с момента принятия политической эстафеты от Байдена Харрис и ее помощники, как пишет издание, приложили все усилия, чтобы настоять на том, что по основным вопросам внешней политики между вице-президентом и президентом нет никаких разногласий. Продолжающаяся война рф против Украины не является исключением, говорят они, настаивая на том, что Украина продолжит пользоваться непоколебимой поддержкой США против российской агрессии при президентстве Харрис.

"Советники вице-президента говорят, что публичные заявления Трампа о войне в Украине не могли бы более ясно продемонстрировать внешнеполитические взгляды вице-президента и бывшего президента, которые резко отличаются. (Трамп, похоже, вряд ли переговорит с украинским лидером, несмотря на то, что на прошлой неделе он сказал, что они "вероятно" встретятся)", - указывает издание.

При этом издание указывает, что "даже в администрации Байдена тихо признают, что любые заверения, которые Зеленский может получить от Байдена и Харрис на этой неделе относительно обязательств США поддерживать Украину, могут быть бесполезными при другом американском президенте".

Во время подписания нового оборонного договора между Украиной и США на полях встречи G7 в Италии в июне Зеленского спросили, какой план на случай непредвиденных ситуаций у него может быть именно для такого сценария.

"Если с нами народ, любой лидер будет с нами в этой борьбе за свободу", - ответил Зеленский.