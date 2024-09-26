Зеленский сегодня планирует посетить Белый дом: CNN проанализировало визит

ukenru
Эксклюзив
Эксперт рассказал, как поменялся рынок недвижимости в Украине в последнее время
  •  14422 просмотра

Эксперт рассказал, как поменялся рынок недвижимости в Украине в последнее время

Российский дрон пролетел возле Ровенской АЭС - Энергоатом
  •  34299 просмотра

Российский дрон пролетел возле Ровенской АЭС - Энергоатом

Спикер Палаты представителей США не встретится сегодня с Зеленским: стала известна причина
  •  47351 просмотра

Спикер Палаты представителей США не встретится сегодня с Зеленским: стала известна причина

Эксклюзив
Экс-нардеп Мосийчук заявил, что петиция об увольнении главы АРМА Думы - это шаг к очищению власти
  •  118333 просмотра

Экс-нардеп Мосийчук заявил, что петиция об увольнении главы АРМА Думы - это шаг к очищению власти

Эксклюзив
Поднятие налогов существенно не повлияет на настроения инвесторов - Минэкономики
  •  132730 просмотра

Поднятие налогов существенно не повлияет на настроения инвесторов - Минэкономики

Эксклюзив
Власть Броваров никогда не стояла в стороне от проблем переселенцев - руководитель модульного городка для ВПЛ
  •  133580 просмотра

Власть Броваров никогда не стояла в стороне от проблем переселенцев - руководитель модульного городка для ВПЛ

Эксклюзив
Политические кандалы НАБУ: почему детективы расследуют дела десятилетиями, а ВАКС выносит оправдательные приговоры
  •  131647 просмотра

Политические кандалы НАБУ: почему детективы расследуют дела десятилетиями, а ВАКС выносит оправдательные приговоры

Эксклюзив
Обработка визуальной информации, математические расчеты - в КНИИСЭ рассказали о применении искусственного интеллекта в экспертной деятельности
  •  120265 просмотра

Обработка визуальной информации, математические расчеты - в КНИИСЭ рассказали о применении искусственного интеллекта в экспертной деятельности

Эксклюзив
Видим динамику предоставления качественных услуг, развития сельских территорий - эксперт о населенных пунктах, которые присоединились к городским громадам
  •  105846 просмотра

Видим динамику предоставления качественных услуг, развития сельских территорий - эксперт о населенных пунктах, которые присоединились к городским громадам

Эксклюзив
Ожидаются сложные времена. Эксперт рассказала, что будет с рынком недвижимости до конца года
  •  101872 просмотра

Ожидаются сложные времена. Эксперт рассказала, что будет с рынком недвижимости до конца года

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Киеве работает ПВО из-за угрозы вражеских дронов

В Киеве работает ПВО из-за угрозы вражеских дронов

  •  56600 просмотра
Экс-министры Латинской Америки предлагают устранить рф с Генассамблеи ООН

Экс-министры Латинской Америки предлагают устранить рф с Генассамблеи ООН

  •  37046 просмотра
В Оболонском районе Киева работают силы ПВО: Кличко призвал оставаться в укрытиях

В Оболонском районе Киева работают силы ПВО: Кличко призвал оставаться в укрытиях

  •  71006 просмотра
26 сентября: День альпаки, День рождения граммофона

26 сентября: День альпаки, День рождения граммофона

  •  117627 просмотра
Зеленский и Байден обсудили поддержку, план победы и восстановление Украины на полях Генассамблеи ООН

Зеленский и Байден обсудили поддержку, план победы и восстановление Украины на полях Генассамблеи ООН

  •  85403 просмотра
публикации
ВАКС смягчил меру пресечения еще одному фигуранту дела против экс-министра Сольского

ВАКС смягчил меру пресечения еще одному фигуранту дела против экс-министра Сольского

24 сентября 2024, 15:31  •  156777 просмотра
Общественный совет при АРМА заявил о непрозрачности работы агентства и сложил свои полномочия

Общественный совет при АРМА заявил о непрозрачности работы агентства и сложил свои полномочия

24 сентября 2024, 14:03  •  155464 просмотра
Без оглядки на то, что в голове у путина: что известно о Плане победы от Зеленского

Без оглядки на то, что в голове у путина: что известно о Плане победы от Зеленского

24 сентября 2024, 10:28  •  173709 просмотра
Огласка заставила АРМА выполнять свои обязанности: объявлен конкурс на управляющего для ТЦ "Флагман", принадлежащего россиянам

Огласка заставила АРМА выполнять свои обязанности: объявлен конкурс на управляющего для ТЦ "Флагман", принадлежащего россиянам

24 сентября 2024, 07:34  •  164452 просмотра
Кручу, верчу, запутать хочу, или как и.о. замглавы ГНС Сокур хотел избежать проверки НАПК

Кручу, верчу, запутать хочу, или как и.о. замглавы ГНС Сокур хотел избежать проверки НАПК
Эксклюзив

24 сентября 2024, 06:53  •  172676 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
26 сентября: День альпаки, День рождения граммофона

26 сентября: День альпаки, День рождения граммофона

  •  117627 просмотра
25 сентября: День комиксов, Всемирный день фармацевта

25 сентября: День комиксов, Всемирный день фармацевта

25 сентября 2024, 03:03  •  108527 просмотра
23 сентября: Международный день жестовых языков, День образовательных технологий

23 сентября: Международный день жестовых языков, День образовательных технологий

23 сентября 2024, 03:03  •  118162 просмотра
Полярники показали видео тюлененка, который в этом году первым родился возле "Вернадского"

Полярники показали видео тюлененка, который в этом году первым родился возле "Вернадского"

23 сентября 2024, 02:56  •  115315 просмотра
Вокруг Земли временно будут вращаться две Луны

Вокруг Земли временно будут вращаться две Луны

22 сентября 2024, 23:31  •  109103 просмотра
Актуальное
Зеленский сегодня планирует посетить Белый дом: CNN проанализировало визит

Зеленский сегодня планирует посетить Белый дом: CNN проанализировало визит

Киев  •  УНН

26 сентября 2024, 08:42  •  10732 просмотра

Read in English

Президент Украины Зеленский посетит Белый дом, чтобы представить «план победы» Байдену и Харрис. Визит может стать последним шансом убедить американского президента в военных целях Украины перед выборами 2024 года, пишет CNN.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, как ожидается, посетит Белый дом, и планирует представить "план победы" на отдельных встречах президенту Джо Байдену и вице-президенту Камале Харрис, пишет CNN, анализируя визит, передает УНН.

Детали

"Визит президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом в четверг может стать его последним шансом убедить восприимчивого американского президента в военных целях его страны. Точные детали "плана победы", который Зеленский планирует представить на отдельных встречах президенту Джо Байдену и вице-президенту Камале Харрис, неизвестны, поскольку они держались в тайне, пока они не будут представлены американским лидерам", - пишет издание.

Но, по словам людей, информированных о его общих контурах, "план отражает настоятельные призывы украинского лидера к более немедленной помощи в противодействии вторжению россии". "Зеленский также готов настаивать на долгосрочных гарантиях безопасности, которые могли бы выдержать изменения в американском руководстве" перед ожидаемыми президентскими выборами между Харрис и бывшим президентом Дональдом Трампом.

Он, как сообщается, включает в себя повторный запрос разрешения бить дальнобойным оружием, предоставленным Западом, глубже на российскую территорию. "Даже если Байден решит разрешить бить на большие расстояния, непонятно, будет ли публично объявлено об изменении политики", - замечает издание.

"Байден обычно не спешит с принятием решений о предоставлении Украине новых возможностей. Но учитывая то, что ноябрьские выборы потенциально могут предвещать существенное изменение американского подхода к войне, если Трамп победит, украинские чиновники - и многие американские - считают, что времени нельзя терять", - говорится в публикации.

Трамп раскритиковал Зеленского за отказ от сделки с рф и "критику" в его адрес26 сентября 2024, 07:03 • 16808 просмотров

Очередные комментарии Трампа, как отмечается, "придали новый вес переговорам в четверг в Овальном кабинете, по словам американских и европейских чиновников, которые описали необходимость резкого увеличения помощи Украине, пока Байден еще находится в должности".

Ожидается, что во время визита Зеленского США объявят о большом новом пакете по безопасности. В среду США объявили о пакете на 375 миллионов долларов.

Президент США анонсировал визит Зеленского в Белый дом за день до этого, заявив на полях Генассамблеи ООН, что его администрация "полна решимости обеспечить, чтобы Украина имела то, что ей нужно, чтобы победить в борьбе за выживание".

"Завтра я объявлю о ряде действий по ускорению поддержки украинских военных, но мы знаем, что будущая победа Украины - это не только то, что происходит на поле боя, но и то, как украинцы получают максимум из свободного и независимого будущего, ради которого так много пожертвовали", - сказал он.

"Отдельная встреча Зеленского с Харрис в четверг, которая должна состояться после того, как украинский лидер завершит разговор с Байденом, свидетельствует о его желании дальше развивать то, что может стать его важнейшими отношениями между лидерами в случае ее победы", - отмечает издание.

Встреча вице-президента с Зеленским в четверг станет их шестой встречей с начала войны в феврале 2022 года.

За несколько недель с момента принятия политической эстафеты от Байдена Харрис и ее помощники, как пишет издание, приложили все усилия, чтобы настоять на том, что по основным вопросам внешней политики между вице-президентом и президентом нет никаких разногласий. Продолжающаяся война рф против Украины не является исключением, говорят они, настаивая на том, что Украина продолжит пользоваться непоколебимой поддержкой США против российской агрессии при президентстве Харрис.

"Советники вице-президента говорят, что публичные заявления Трампа о войне в Украине не могли бы более ясно продемонстрировать внешнеполитические взгляды вице-президента и бывшего президента, которые резко отличаются. (Трамп, похоже, вряд ли переговорит с украинским лидером, несмотря на то, что на прошлой неделе он сказал, что они "вероятно" встретятся)", - указывает издание.

При этом издание указывает, что "даже в администрации Байдена тихо признают, что любые заверения, которые Зеленский может получить от Байдена и Харрис на этой неделе относительно обязательств США поддерживать Украину, могут быть бесполезными при другом американском президенте".

Во время подписания нового оборонного договора между Украиной и США на полях встречи G7 в Италии в июне Зеленского спросили, какой план на случай непредвиденных ситуаций у него может быть именно для такого сценария.

"Если с нами народ, любой лидер будет с нами в этой борьбе за свободу", - ответил Зеленский.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаполитикаНовости Мира
kamala-kharrisКамала Харрис
belii-domБелый дом
donald-trampДональд Трамп
dzho-baidenДжо Байден
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина