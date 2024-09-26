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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Трамп раскритиковал Зеленского за отказ от сделки с рф и "критику" в его адрес

Трамп раскритиковал Зеленского за отказ от сделки с рф и "критику" в его адрес

Киев  •  УНН

26 сентября 2024, 07:03  •  12717 просмотра

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Дональд Трамп раскритиковал Владимира Зеленского за отказ заключить мирное соглашение с россией. Республиканцы обвиняют Зеленского во вмешательстве в выборы из-за встречи с демократами.

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп раскритиковал Президента Украины Владимира Зеленского за якобы критику в свой адрес и отказ заключить соглашение о прекращении войны с москвой. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН

«Президент Украины находится в нашей стране и делает маленькие гадости в адрес вашего любимого президента, меня», - сказал кандидат в президенты от Республиканской партии на предвыборном мероприятии в Минт-Хилле, Северная Каролина.

«Мы продолжаем выделять миллиарды долларов человеку, который отказывается идти на сделку: Зеленскому», - добавил Трамп.

Как отмечает Bloomberg, комментарии Трампа стали одними из самых резких публичных высказываний, которые он использовал в отношении войны и украинского лидера, который надеялся встретиться с бывшим президентом во время визита в США на этой неделе.

По словам источников Bloomberg, Зеленский начал свою поездку в США с шагов, которые оттолкнули лагерь Трампа, ему бывший президент США не будет встречаться с Зеленским на этой неделе.

В штабе Трампа не планировали встречи с Зеленским на этой неделе - AP25 сентября 2024, 05:56 • 14145 просмотров

Трамп и его сторонники раздражены визитом украинского президента на завод в родном городе Джо Байдена в штате Пенсильвания вместе с губернатором-демократом. Затем было интервью журналу New Yorker, в котором Зеленский поставил под сомнение обещания Трампа в случае избрания на пост президента договориться о скорейшем прекращении войны.

В среду спикер Палаты представителей Майк Джонсон опубликовал письмо Зеленскому, в котором говорится, что визит на фабрику был «явно предвыборным мероприятием, направленным на помощь демократам, и является явным вмешательством в выборы». Он призвал Зеленского уволить своего посла в Вашингтоне за организацию этого мероприятия.

Комитет по надзору Палаты представителей заявил, что начинает расследование того, что он назвал «использованием администрацией Байдена-Харриса средств, финансируемых за счет налогоплательщиков, для полета президента Украины Владимира Зеленского в Пенсильванию для агитации за вице-президента Камалу Харрис».

Зеленский надеется, что выборы в США не повлияют на поддержку Украины, но осознает возможные изменения24 сентября 2024, 11:56 • 13583 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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kamala-kharrisКамала Харрис
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