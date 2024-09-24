Зеленский надеется, что выборы в США не повлияют на поддержку Украины, но осознает возможные изменения

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что выборы в США не повлияют на поддержку Украины, но признал возможность изменений в политике. Об этом он рассказал в интервью телеканалу ABC News, пишет УНН.

Детали

В интервью ABC Зеленский выразил надежду, что выборы в США не повлияют на поддержку Украины, однако он осознает, что политический курс США может измениться и "поэтому нам нужно подготовиться заранее".

Он отметил, что именно поэтому "План победы" является важным, отметив, что хочет обсудить его с кандидатами.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что война с россией "ближе к завершению", чем многие считают, и призвал союзников дополнительно усилить украинскую армию.

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