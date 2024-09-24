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Зеленський сподівається, що вибори в США не вплинуть на підтримку України, але усвідомлює можливі зміни

Зеленський сподівається, що вибори в США не вплинуть на підтримку України, але усвідомлює можливі зміни

Київ • УНН

 • 14787 перегляди

Президент України висловив надію, що вибори в США не вплинуть на підтримку України, але визнав можливість змін у політиці. Тому Зеленський хоче обговорити "План перемоги" з кандидатами.

Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що вибори в США не вплинуть на підтримку України, але визнав можливість змін у політиці. Про це він розповів в інтервʼю телеканалу ABC News, пише УНН.

Деталі

В інтерв'ю ABC Зеленський висловив надію, що вибори в США не вплинуть на підтримку України, проте він усвідомлює, що політичний курс США може змінитися і "тому нам потрібно підготуватися заздалегідь".

Він наголосив, що саме тому "План перемоги" є важливим, зазначивши, що хоче обговорити його з кандидатами.

Нагадаємо 

Президент України Володимир Зеленський вважає, що війна з росією є "ближчою до завершення", ніж багато хто вважає, та закликав союзників додатково посилити українську армію.

Без огляду на те, що в голові у путіна: що відомо про План перемоги від Зеленського 24.09.24, 13:28 • 200180 переглядiв

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

ВійнаПолітика
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
spolucheni-shtatyСполучені Штати
ukrainaУкраїна

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