Зеленський сподівається, що вибори в США не вплинуть на підтримку України, але усвідомлює можливі зміни
Київ • УНН
Президент України висловив надію, що вибори в США не вплинуть на підтримку України, але визнав можливість змін у політиці. Тому Зеленський хоче обговорити "План перемоги" з кандидатами.
Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що вибори в США не вплинуть на підтримку України, але визнав можливість змін у політиці. Про це він розповів в інтервʼю телеканалу ABC News, пише УНН.
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В інтерв'ю ABC Зеленський висловив надію, що вибори в США не вплинуть на підтримку України, проте він усвідомлює, що політичний курс США може змінитися і "тому нам потрібно підготуватися заздалегідь".
Він наголосив, що саме тому "План перемоги" є важливим, зазначивши, що хоче обговорити його з кандидатами.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський вважає, що війна з росією є "ближчою до завершення", ніж багато хто вважає, та закликав союзників додатково посилити українську армію.
Без огляду на те, що в голові у путіна: що відомо про План перемоги від Зеленського 24.09.24, 13:28 • 200180 переглядiв