Ми ближче до закінчення війни, ніж думаємо - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що війна з росією є "ближчою до завершення", ніж багато хто вважає, та закликав союзників додатково посилити українську армію. Про це він сказав у інтерв’ю телеканалу ABC News, пише УНН.

План перемоги – це зміцнення України. Ось чому ми просимо наших друзів, наших союзників зміцнити нас. Це дуже важливо .Я думаю, що ми ближче до миру, ніж думаємо. Ми ближче до закінчення війни,