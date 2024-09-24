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Ми ближче до закінчення війни, ніж думаємо - Зеленський

Ми ближче до закінчення війни, ніж думаємо - Зеленський

Київ • УНН

 • 111450 перегляди

Президент України закликав союзників посилити українську армію, вважаючи, що війна ближча до завершення. Зеленський також зазначив, що путін боїться курської операції ЗСУ.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що війна з росією є "ближчою до завершення", ніж багато хто вважає, та закликав союзників додатково посилити українську армію. Про це він сказав у інтерв’ю телеканалу ABC News, пише УНН.

План перемоги – це зміцнення України. Ось чому ми просимо наших друзів, наших союзників зміцнити нас. Це дуже важливо .Я думаю, що ми ближче до миру, ніж думаємо. Ми ближче до закінчення війни,

- сказав Зеленський.

Видання зауважує, що Зеленський неодноразово звертався до Сполучених Штатів і Британії із закликом зняти обмеження на використання ракет великої дальності, які вони надали Україні для ураження цілей у глибині росії.

Разом з тим президент росії путін попередив, що використання західної зброї для ударів по російських цілях буде розглядатися як серйозна ескалація війни і прямий виклик з боку країн НАТО.

Крім того, Володимир Зеленський сказав, що путін боїться курської операції, яку проводять ЗСУ.

"Це правда. Він дуже боїться",- зауважив український президент, пояснивши це тим, що росіяни побачили його нездатність захистити свою територію.

Світ може досягти глобальної єдності на другому Саміті миру: Зеленський в ООН23.09.24, 23:19 • 65979 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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