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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Мы ближе к окончанию войны, чем думаем - Зеленский

Мы ближе к окончанию войны, чем думаем - Зеленский

Киев  •  УНН

24 сентября 2024, 03:10  •  13527 просмотра

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Президент Украины призвал союзников усилить украинскую армию, считая, что война ближе к завершению. Зеленский также отметил, что путин боится курской операции ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что война с россией является "ближе к завершению", чем многие считают, и призвал союзников дополнительно усилить украинскую армию. Об этом он сказал в интервью телеканалу ABC News, пишет УНН.

План победы - это укрепление Украины. Вот почему мы просим наших друзей, наших союзников укрепить нас. Это очень важно. Я думаю, что мы ближе к миру, чем думаем. Мы ближе к окончанию войны,

- сказал Зеленский.

Издание отмечает, что Зеленский неоднократно обращался к Соединенным Штатам и Британии с призывом снять ограничения на использование ракет большой дальности, которые они предоставили Украине для поражения целей в глубине россии.

Вместе с тем президент россии путин предупредил, что использование западного оружия для ударов по российским целям будет рассматриваться как серьезная эскалация войны и прямой вызов со стороны стран НАТО.

Кроме того, Владимир Зеленский сказал, что путин боится курской операции, которую проводят ВСУ.

"Это правда. Он очень боится",- отметил украинский президент, объяснив это тем, что россияне увидели его неспособность защитить свою территорию.

Мир может достичь глобального единства на втором Саммите мира: Зеленский в ООН23 сентября 2024, 20:19 • 19528 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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