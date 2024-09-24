Президент Украины Владимир Зеленский считает, что война с россией является "ближе к завершению", чем многие считают, и призвал союзников дополнительно усилить украинскую армию. Об этом он сказал в интервью телеканалу ABC News, пишет УНН.

План победы - это укрепление Украины. Вот почему мы просим наших друзей, наших союзников укрепить нас. Это очень важно. Я думаю, что мы ближе к миру, чем думаем. Мы ближе к окончанию войны, - сказал Зеленский.

Издание отмечает, что Зеленский неоднократно обращался к Соединенным Штатам и Британии с призывом снять ограничения на использование ракет большой дальности, которые они предоставили Украине для поражения целей в глубине россии.

Вместе с тем президент россии путин предупредил, что использование западного оружия для ударов по российским целям будет рассматриваться как серьезная эскалация войны и прямой вызов со стороны стран НАТО.

Кроме того, Владимир Зеленский сказал, что путин боится курской операции, которую проводят ВСУ.

"Это правда. Он очень боится",- отметил украинский президент, объяснив это тем, что россияне увидели его неспособность защитить свою территорию.

Мир может достичь глобального единства на втором Саммите мира: Зеленский в ООН