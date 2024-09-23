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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Мир может достичь глобального единства на втором Саммите мира: Зеленский в ООН

Мир может достичь глобального единства на втором Саммите мира: Зеленский в ООН

Киев  •  УНН

23 сентября 2024, 20:19  •  10145 просмотра

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Президент Украины объявил о подготовке ко второму Саммиту мира, который будет включать освобождение пленных и восстановление территориальной целостности. Зеленский призвал мировых лидеров поддержать совместные усилия ради справедливого мира.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готовится к проведению второго Саммита мира, который будет включать освобождение пленных, восстановление территориальной целостности. Президент призвал лидеров всех стран поддержать совместные усилия ради прочного и справедливого мира и добавил, что российский диктатор владимир путин уже многое украл, но он никогда не лишит мир его будущего. Об этом Зеленский заявил во время выступления на Генеральной ассамблее в ООН, передает УНН.

Очень важно, чтобы мир сделал все возможное, чтобы разработать оптимальное видение для всего человечества. Как только такие коллективные усилия начнут приниматься, то истинные интересы всегда будут преобладать. Украина поддерживает усилия на то, чтобы все страны были едины в безопасности, и чтобы все выполняли полностью выполняли положения ООН, и чтобы все видели того, кто не против этого, но и того кто активно делает все, чтобы подорвать глобальное единство. Сейчас мы работаем над пактом ради будущего. Сейчас небольшая группа во главе с россией снова действовали деструктивно. Всегда выступали против глобальных инициатив, нацеленных на усиление эффективности устава ООН. Эта группа всегда себя так ведет, когда ООН пытается сделать что-то, всегда пытается сделать на общественное благо и все это видят 

- сказал Зеленский.

Он отметил, что мир может достичь глобального единства на втором Саммите мира.

Мы все хорошо знаем, что можем достичь глобального единства здесь в ООН, а также на Саммите мира, где мы пытаемся преодолеть деструктивную политику россии и ее сообщников. Готовимся к саммиту очередного вместе с партнерами, работаем поэтапно в соответствии с Формулой мира, работаем над обеспечением продовольственной безопасности и с тем, чтобы россия отвечала за свой террор. Мы будем работать над всеми другими частями Формулы мира, включая освобождение пленных, восстановление территориальной целостности. Будем готовить документ, чтобы представить это на втором Саммите мира. Я призываю лидеров всех стран поддержать наши совместные усилия ради прочного и справедливого мира. путин уже многое украл, но он никогда не лишит мир его будущего

- добавил Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующие несколько месяцев будут решающими в войне против россии, поскольку у Украины не так уж и много времени.

«Мир нуждается в лидерстве и решительности": Зеленский отреагировал на решение саммита по реформе ООН22 сентября 2024, 17:19 • 29641 просмотр

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика
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ukrainaУкраина