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Світ може досягти глобальної єдності на другому Саміті миру: Зеленський в ООН

Світ може досягти глобальної єдності на другому Саміті миру: Зеленський в ООН

Київ • УНН

 • 65979 перегляди

Президент України оголосив про підготовку до другого Саміту миру, який включатиме звільнення полонених та відновлення територіальної цілісності. Зеленський закликав світових лідерів підтримати спільні зусилля заради справедливого миру.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готується до проведення другого Саміту миру, який буде включати звільнення полонених, відновлення територіальної цілісності. Президент закликав лідерів всіх країн підтримати спільні зусилля заради міцного та справедливого миру та додав, що російський диктатор володимир путін вже багато чого вкрав, але він ніколи не позбавить світ його майбутнього. Про це Зеленський заявив під час виступу на Генеральній асамблеї в ООН, передає УНН.

Дуже важливо, щоб світ зробив все можливе, щоб розробити оптимальне бачення для всього людства. Як тільки такі колективні зусилля почнуть прийматися, то справжні інтереси завжди будуть переважати. Україна підтримує зусилля на те, щоб всі країни були єдині в безпеці, і щоб всі виконували повністю виконували положення ООН, і щоб всі бачили того, хто не проти цього, а й того хто активно робить все, щоб підірвати глобальну єдність. Зараз ми працюємо над пактом заради майбутнього. Зараз невелика група на чолі з росією знову діяли деструктивно. Завжди виступали проти глобальних ініціатив, націлених на посилення ефективності статуту ООН. Ця група завжди себе так веде, коли ООН намагається зробити щось, завжди намагається зробити на суспільне благо і всі це бачать 

- сказав Зеленський.

Він зазначив, що світ може досягти глобальної єдності на другому Саміті миру.

Ми всі добре знаємо, що можемо досягти глобальної єдності тут в ООН, а також на Саміті миру, де ми намагаємося подолати деструктивну політику росії та її спільників. Готуємося до саміту чергового разом з партнерами, працюємо поетапно у відповідності до Формули миру, працюємо над забезпеченням продовольчої безпеки і з тим, щоб росія відповідала за свій терор. Ми будемо працювати над всіма іншими частинами Формули миру, включаючи звільнення полонених, відновлення територіальної цілісності. Будемо підготовлювати документ, щоб представити це на другому Саміті миру. Я закликаю лідерів всіх країн підтримати наші спільні зусилля заради міцного та справедливого миру. путін вже багато чого вкрав, але він ніколи не позбавить світ його майбутнього

- додав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наступні кілька місяців будуть вирішальними у війні проти росії, оскільки Україна має не так уже й багато часу.

"Світ потребує лідерства та рішучості": Зеленський відреагував на рішення саміту щодо реформи ООН 22.09.24, 20:19 • 30731 перегляд

Павло Башинський

Павло Башинський

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