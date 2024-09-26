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Трамп розкритикував Зеленського за відмову від угоди з рф та "критику" на його адресу

Трамп розкритикував Зеленського за відмову від угоди з рф та "критику" на його адресу

Київ • УНН

 • 63300 перегляди

Дональд Трамп розкритикував Володимира Зеленського за відмову укласти мирну угоду з росією. Республіканці звинувачують Зеленського у втручанні у вибори через зустріч з демократами.

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп розкритикував Президента України Володимира Зеленського за нібито критику на свою адресу і відмову укласти угоду про припинення війни з москвою. Про це пише Bloomberg, передає УНН

"Президент України перебуває в нашій країні і робить маленькі гидоти на адресу вашого улюбленого президента, мене", - сказав кандидат у президенти від Республіканської партії на передвиборчому заході в Мінт-Хіллі, Північна Кароліна.

"Ми продовжуємо виділяти мільярди доларів людині, яка відмовляється йти на угоду: Зеленському", - додав Трамп.

Як зазначає Bloomberg, коментарі Трампа стали одними з найрізкіших публічних висловлювань, які він використовував щодо війни та українського лідера, який сподівався зустрітися з колишнім президентом під час візиту до США цього тижня.

За словами джерел Bloomberg, Зеленський розпочав свою поїздку до США з кроків, які відштовхнули табір Трампа, йому колишній президент США не зустрічатиметься із Зеленським цього тижня.

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Трамп та його прихильники роздратовані візитом українського президента на завод у рідному місті Джо Байдена у штаті Пенсильванія разом з губернатором-демократом. Потім було інтерв'ю журналу New Yorker, в якому Зеленський поставив під сумнів обіцянки Трампа в разі обрання на пост президента домовитися про якнайшвидше припинення війни.

У середу спікер Палати представників Майк Джонсон опублікував лист Зеленському, в якому йдеться, що візит на фабрику був "явно передвиборчим заходом, спрямованим на допомогу демократам, і є явним втручанням у вибори". Він закликав Зеленського звільнити свого посла у Вашингтоні за організацію цього заходу.

Комітет з нагляду Палати представників заявив, що розпочинає розслідування того, що він назвав "використанням адміністрацією Байдена-Гарріса коштів, що фінансуються коштом платників податків, для польоту президента України Володимира Зеленського до Пенсільванії для агітації за віцепрезидентку Камалу Гарріс".

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

ВійнаПолітика
kamala-harrisКамала Гарріс
pensylvaniiaПенсильванія
bloomberg-lpBloomberg L.P.
donald-trampДональд Трамп
dzho-baidenДжо Байден
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
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