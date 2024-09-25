У штабі Трампа не планували зустрічі із Зеленським цього тижня - AP
Київ • УНН
Представник штабу Трампа заявив, що кандидат від республіканців не зустрінеться з Президентом України Зеленським цього тижня. Зеленський перебуває в США для участі у відкритті Генасамблеї ООН.
У передвиборчому штабі Дональда Трампа не планували зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським цього тижня, з посиланням на представника штабу повідомляє AP, пише УНН.
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"Представник передвиборчого штабу Трампа заявив у вівторок, що кандидат від республіканців не зустрінеться цього тижня із Президентом України Володимиром Зеленським, який перебуває з візитом до США для участі у відкритті Генеральної Асамблеї ООН", - ідеться у повідомленні.
Нагадаємо
Зеленський збирався презентувати Трампу План перемоги України.