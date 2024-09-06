Зеленський представить план перемоги Байдену, Харріс і Трампу
Київ • УНН
Президент України планує ознайомити з планом перемоги Байдена та кандидатів у президенти США. Зеленський підкреслює важливість підтримки США для досягнення успіху України у війні з Росією.
Президент України Володимир Зеленський планує цього місяця представити свій план перемоги президенту США Джо Байдену, а також кандидатам Камалі Харріс і Дональду Трампу. Про це глава держави повідомив в інтерв'ю американському телеканалу NBC News, передає УНН.
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"Я хотів показати план перемоги президенту Байдену, але вирішив зробити це після успіху на Курщині, і тому не робив цього раніше," — розповів Зеленський.
Президент підкреслив, що план перемоги України побудований на розумінні того, як країна може досягти успіху у війні з Росією. За словами Зеленського, цей план не залежить від Росії, а від партнерів України та їхньої готовності підтримати перемогу України.
"Ми поважаємо вибір американського народу і розуміємо, що наступним президентом може стати як Камала Харріс, так і Дональд Трамп. Це залежить від вибору американців. Тому я відкрито заявив, що план перемоги значною мірою залежить від підтримки США та їхнього президента. Тому я комунікуватиму цей план не лише з Джо Байденом, але й з Камалою Харріс та Дональдом Трампом," — зазначив Зеленський.
Він наголосив, що для нього важливо дізнатися позицію кандидатів у президенти США щодо цього плану.
"Можливо, ми надішлемо цей план, а можливо будемо зустрічатися нашими командами. Поки що це невідомо. Але наші команди вже почали працювати над цим і розпочали комунікацію," — додав президент.
Цей план має на меті забезпечити підтримку США для досягнення перемоги України та зміцнення її позицій на міжнародній арені.
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