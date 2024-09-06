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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский представит план победы Байдену, Харрис и Трампу

Зеленский представит план победы Байдену, Харрис и Трампу

Киев  •  УНН

6 сентября 2024, 02:45  •  15436 просмотра

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Президент Украины планирует ознакомить с планом победы Байдена и кандидатов в президенты США. Зеленский подчеркивает важность поддержки США для достижения успеха Украины в войне с Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский планирует в этом месяце представить свой план победы президенту США Джо Байдену, а также кандидатам Камале Харрис и Дональду Трампу. Об этом глава государства сообщил в интервью американскому телеканалу NBC News, передает УНН

Детали

«Я хотел показать план победы президенту Байдену, но решил сделать это после успеха на Курщине, и поэтому не делал этого раньше», - рассказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что план победы Украины построен на понимании того, как страна может достичь успеха в войне с Россией. По словам Зеленского, этот план не зависит от России, а от партнеров Украины и их готовности поддержать победу Украины.

«Мы уважаем выбор американского народа и понимаем, что следующим президентом может стать как Камала Харрис, так и Дональд Трамп. Это зависит от выбора американцев. Поэтому я открыто заявил, что план победы в значительной степени зависит от поддержки США и их президента. Поэтому я буду коммуницировать этот план не только с Джо Байденом, но и с Камалой Харрис и Дональдом Трампом», - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что для него важно узнать позицию кандидатов в президенты США относительно этого плана.

«Возможно, мы пришлем этот план, а возможно будем встречаться нашими командами. Пока что это неизвестно. Но наши команды уже начали работать над этим и начали коммуникацию», - добавил президент.

Этот план имеет целью обеспечить поддержку США для достижения победы Украины и укрепления ее позиций на международной арене.

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