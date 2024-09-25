В штабе Трампа не планировали встречи с Зеленским на этой неделе - AP

В предвыборном штабе Дональда Трампа не планировали встречи с Президентом Украины Зеленским на этой неделе, со ссылкой на представителя штаба сообщает AP, пишет УНН.

Детали

«Представитель предвыборного штаба Трампа заявил во вторник, что кандидат от республиканцев не встретится на этой неделе с Президентом Украины Владимиром Зеленским, который находится с визитом в США для участия в открытии Генеральной Ассамблеи ООН», - говорится в сообщении.

Напомним,

Зеленский собирался презентовать Трампу План победы Украины.