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В штабе Трампа не планировали встречи с Зеленским на этой неделе - AP

В штабе Трампа не планировали встречи с Зеленским на этой неделе - AP

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25 сентября 2024, 05:56  •  6933 просмотра

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Представитель штаба Трампа заявил, что кандидат от республиканцев не встретится с Президентом Украины Зеленским на этой неделе. Зеленский находится в США для участия в открытии Генассамблеи ООН.

В предвыборном штабе Дональда Трампа не планировали встречи с Президентом Украины Зеленским на этой неделе, со ссылкой на представителя штаба сообщает AP, пишет УНН.

Детали

«Представитель предвыборного штаба Трампа заявил во вторник, что кандидат от республиканцев не встретится на этой неделе с Президентом Украины Владимиром Зеленским, который находится с визитом в США для участия в открытии Генеральной Ассамблеи ООН», - говорится в сообщении.

Напомним,

Зеленский собирался презентовать Трампу План победы Украины.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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