Спікер Палати представників США не зустрінеться сьогодні із Зеленським: стала відома причина

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон не зустрінеться із Президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні сьогодні, 26 вересня. За словами Джонсона, він не зміг запланувати зустріч із Зеленським на цьому тижні, тому що "був дуже зайнятий". Про це УНН повідомляє із посиланням на кореспондента "Голосу Америки" Катерину Лісунову.

На запитання про те, чи планує Джонсон в четвер зустрітися Зеленським у Конгресі, він сказав:

"Ні, я не зміг запланувати зустріч із Зеленським на цьому тижні, тому що я був дуже зайнятий, як ви всі могли помітити. І я навіть не думаю, що буду в місті завтра (26 вересня)".

Джонсон також розповів, що, якби зустріч відбулась - він би підняв тему листа, в якому закликав до звільнення українського посла Оксани Маркарової.

"Я думаю, що це був дуже жахливий розвиток подій, і він напружує відносини між двома країнами в дуже невдалий для України час, тому я шкодую про це", - вказав він.

Нагадаємо

Спікер Палати представників США закликав звільнити посла України. Майк Джонсон звинуватив Оксану Маркарову в ненадійності та неефективності як дипломата.

Президент України Володимир Зеленський у четвер відвідає Капітолій США для зустрічі з депутатами обох партій. Візит пов'язаний з планом передачі "плану перемоги" України президенту США, кандидатам та Конгресу.