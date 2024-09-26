Спикер Палаты представителей США не встретится сегодня с Зеленским: стала известна причина

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон не встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне сегодня, 26 сентября. По словам Джонсона, он не смог запланировать встречу с Зеленским на этой неделе, потому что «был очень занят». Об этом УНН сообщает со ссылкой на корреспондента «Голоса Америки» Екатерину Лисунову.

На вопрос о том, планирует ли Джонсон в четверг встретиться с Зеленским в Конгрессе, он сказал:

«Нет, я не смог запланировать встречу с Зеленским на этой неделе, потому что я был очень занят, как вы все могли заметить. И я даже не думаю, что буду в городе завтра (26 сентября)».

Джонсон также рассказал, что, если бы встреча состоялась - он бы поднял тему письма, в котором призвал к освобождению украинского посла Оксаны Маркаровой.

«Я думаю, что это было очень ужасное развитие событий, и оно напрягает отношения между двумя странами в очень неудачное для Украины время, поэтому я сожалею об этом», - указал он.

Напомним

Спикер Палаты представителей США призвал уволить посла Украины. Майк Джонсон обвинил Оксану Маркарову в ненадежности и неэффективности как дипломата.

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг посетит Капитолий США для встречи с депутатами обеих партий. Визит связан с планом передачи «плана победы» Украины президенту США, кандидатам и Конгрессу.