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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Спикер Палаты представителей США не встретится сегодня с Зеленским: стала известна причина

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26 сентября 2024, 05:48  •  7805 просмотра

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Майк Джонсон не смог запланировать встречу с президентом Украины из-за занятости. Он также выразил сожаление по поводу письма об увольнении украинского посла, назвав это «ужасным развитием событий».

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк  Джонсон не встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне сегодня, 26 сентября. По словам Джонсона,  он не смог запланировать встречу с Зеленским на этой неделе, потому что «был очень занят».  Об этом УНН сообщает со ссылкой на корреспондента «Голоса Америки» Екатерину Лисунову

На вопрос о том, планирует ли Джонсон в четверг встретиться с Зеленским в Конгрессе, он сказал: 

«Нет, я не смог запланировать встречу с Зеленским на этой неделе, потому что я был очень занят, как вы все могли заметить. И я даже не думаю, что буду в городе завтра (26 сентября)». 

 Джонсон  также рассказал, что, если бы встреча состоялась - он бы поднял тему письма, в котором призвал к освобождению украинского посла Оксаны Маркаровой. 

«Я думаю, что это было очень ужасное развитие событий, и оно напрягает отношения между двумя странами в очень неудачное для Украины время, поэтому я сожалею об этом», - указал он.

Напомним 

Спикер Палаты представителей США призвал уволить посла Украины. Майк Джонсон обвинил Оксану Маркарову в ненадежности и неэффективности как дипломата. 

 Президент Украины Владимир Зеленский в четверг посетит Капитолий США для встречи с депутатами обеих партий. Визит связан с планом передачи «плана победы» Украины президенту США, кандидатам и Конгрессу.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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