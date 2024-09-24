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ЗМІ: Зеленський у четвер відвідає Капітолій для зустрічі з конгресменами

ЗМІ: Зеленський у четвер відвідає Капітолій для зустрічі з конгресменами

Київ • УНН

 • 13767 перегляди

Президент України Володимир Зеленський у четвер відвідає Капітолій США для зустрічі з депутатами обох партій. Візит пов'язаний з планом передачі "плану перемоги" України президенту США, кандидатам та Конгресу.

Президент України Володимир Зеленський відвідає Капітолій США у четвер. Про це пише Reuters, передає УНН.

"Президент України Володимир Зеленський у четвер відвідає Капітолій США, щоб зустрітися із законодавцями від Демократичної та Республіканської партії", - повідомили в офісі лідера більшості в Сенаті Чака Шумера.

Раніше

Президент України Зеленський проведе коротку зустріч з Байденом 25 вересня та розгорнуту 26 вересня в ООН. Мета візиту - передати план перемоги України президенту США, кандидатам у президенти та Конгресу.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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