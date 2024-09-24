СМИ: Зеленский в четверг посетит Капитолий для встречи с конгрессменами

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Капитолий США в четверг. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

«Президент Украины Владимир Зеленский в четверг посетит Капитолий США, чтобы встретиться с законодателями от Демократической и Республиканской партии», - сообщили в офисе лидера большинства в Сенате Чака Шумера.

Ранее

Президент Украины Зеленский проведет короткую встречу с Байденом 25 сентября и развернутую 26 сентября в ООН. Цель визита - передать план победы Украины президенту США, кандидатам в президенты и Конгрессу.