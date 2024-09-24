СМИ: Зеленский в четверг посетит Капитолий для встречи с конгрессменами
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг посетит Капитолий США для встречи с депутатами обеих партий. Визит связан с планом передачи "плана победы" Украины президенту США, кандидатам и Конгрессу.
Президент Украины Владимир Зеленский посетит Капитолий США в четверг. Об этом пишет Reuters, передает УНН.
«Президент Украины Владимир Зеленский в четверг посетит Капитолий США, чтобы встретиться с законодателями от Демократической и Республиканской партии», - сообщили в офисе лидера большинства в Сенате Чака Шумера.
Ранее
Президент Украины Зеленский проведет короткую встречу с Байденом 25 сентября и развернутую 26 сентября в ООН. Цель визита - передать план победы Украины президенту США, кандидатам в президенты и Конгрессу.