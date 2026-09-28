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Трамп встретится с руководителями технологических гигантов — будут искать баланс между инновациями и надзором за ИИ

Киев • УНН

 • 494 просмотра

На встрече в Белом доме обсудят баланс между развитием ИИ и государственным надзором. Джонсон выступил против моратория и чрезмерного регулирования.

Трамп встретится с руководителями технологических гигантов — будут искать баланс между инновациями и надзором за ИИ
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Запланированная на вторник встреча президента США Дональда Трампа с руководителями технологических компаний, посвящённая искусственному интеллекту, будет сосредоточена на поиске баланса между инновациями и государственным надзором, поскольку федеральное правительство пытается определить свою роль в этой стремительно развивающейся технологии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на слова спикера Палаты представителей Майка Джонсона, передаёт УНН.

"Нам не нужен мораторий. Нам не следует торопиться и вводить чрезмерное регулирование, ведь тогда мы проиграем гонку Китаю", — заявил Джонсон в понедельник в интервью телеканалу Fox Business Network. — "Важно продолжать внедрять инновации, но мы должны найти правильный баланс. Именно об этом и пойдёт речь во время разговора".

Встреча в Белом доме, в которой примет участие Джонсон, проходит на фоне призывов ведущих компаний в сфере ИИ замедлить разработку всё более мощных систем искусственного интеллекта; они предупреждают о рисках для человечества и призывают правительства сотрудничать в целях управления этой приобретающей всё большую мощь технологией.

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Трамп преуменьшает опасения относительно возможного вреда людям вследствие ненадлежащего использования искусственного интеллекта, вместо этого подчёркивая важность сохранения конкурентного преимущества США над Китаем. Он утверждает, что в США уже действуют механизмы контроля над этой мощной технологией, в частности в Министерстве юстиции.

Джонсон отметил, что США должны заботиться о безопасности, но не сдерживать развитие технологии. "Думаю, Министерство юстиции может сыграть определённую роль, если ситуация выйдет из-под контроля. Но прежде чем дойти до этого этапа, нам нужны прозрачность и определённый надзор", — сказал он в программе "Mornings with Fox Business".

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Законодатели от обеих партий ставят под сомнение подход Трампа, предусматривающий минимальное вмешательство, несмотря на то, что эта технология вызывает опасения по поводу безопасности, потери рабочих мест и сосредоточения власти в руках нескольких технологических компаний.

Лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис заявил, что лидеры индустрии ИИ настоятельно просят правительство принять меры, а Конгресс обязан защищать американский народ.

"Итак, когда речь идёт о безопасности ИИ, мне кажется, что нам действительно нужно действовать смело и ответственно — и делать это уже сейчас", — сказал Джеффрис телеканалу CNBC в понедельник.

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В воскресенье президент ужинал с генеральным директором компании Anthropic Дарио Амодеи. Компания Anthropic и её конкуренты призвали замедлить разработку искусственного интеллекта. Среди них — OpenAI, DeepMind (подразделение Google), Microsoft и xAI.

Антонина Туманова

Новости МираТехнологии
ИИ (искусственный интеллект)
Майк Джонсон
Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки
Хаким Джеффрис
OpenAI
Белый дом
Reuters
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