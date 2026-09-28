Трамп встретится с руководителями технологических гигантов — будут искать баланс между инновациями и надзором за ИИ
Киев • УНН
На встрече в Белом доме обсудят баланс между развитием ИИ и государственным надзором. Джонсон выступил против моратория и чрезмерного регулирования.
Запланированная на вторник встреча президента США Дональда Трампа с руководителями технологических компаний, посвящённая искусственному интеллекту, будет сосредоточена на поиске баланса между инновациями и государственным надзором, поскольку федеральное правительство пытается определить свою роль в этой стремительно развивающейся технологии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на слова спикера Палаты представителей Майка Джонсона, передаёт УНН.
"Нам не нужен мораторий. Нам не следует торопиться и вводить чрезмерное регулирование, ведь тогда мы проиграем гонку Китаю", — заявил Джонсон в понедельник в интервью телеканалу Fox Business Network. — "Важно продолжать внедрять инновации, но мы должны найти правильный баланс. Именно об этом и пойдёт речь во время разговора".
Встреча в Белом доме, в которой примет участие Джонсон, проходит на фоне призывов ведущих компаний в сфере ИИ замедлить разработку всё более мощных систем искусственного интеллекта; они предупреждают о рисках для человечества и призывают правительства сотрудничать в целях управления этой приобретающей всё большую мощь технологией.
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Джонсон отметил, что США должны заботиться о безопасности, но не сдерживать развитие технологии. "Думаю, Министерство юстиции может сыграть определённую роль, если ситуация выйдет из-под контроля. Но прежде чем дойти до этого этапа, нам нужны прозрачность и определённый надзор", — сказал он в программе "Mornings with Fox Business".
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Лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис заявил, что лидеры индустрии ИИ настоятельно просят правительство принять меры, а Конгресс обязан защищать американский народ.
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