Трамп зустрінеться із керівниками техногігантів - шукатимуть баланс між інноваціями та наглядом за ШІ
Київ • УНН
На зустрічі в Білому домі обговорять баланс між розвитком ШІ та державним наглядом. Джонсон виступив проти мораторію й надмірного регулювання.
Запланована на вівторок зустріч президента США Дональда Трампа з керівниками технологічних компаній, присвячена штучному інтелекту, буде зосереджена на пошуку балансу між інноваціями та державним наглядом, оскільки федеральний уряд намагається визначити свою роль у цій технології, що стрімко розвивається. Про це повідомляє Reuters із посиланням на слова спікера Палати представників Майка Джонсона, передає УНН.
"Нам не потрібен мораторій. Нам не слід поспішати й запроваджувати надмірне регулювання, адже тоді ми програємо перегони Китаю", — заявив Джонсон у понеділок в інтерв’ю телеканалу Fox Business Network. — "Важливо продовжувати впроваджувати інновації, але ми повинні знайти правильний баланс. Саме про це й йтиметься під час розмови".
Зустріч у Білому домі, в якій візьме участь Джонсон, відбувається на тлі закликів провідних компаній у сфері ШІ сповільнити розробку дедалі потужніших систем штучного інтелекту; вони попереджають про ризики для людства та закликають уряди до співпраці задля управління цією технологією, що набуває дедалі більшої могутності.
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Трамп применшує занепокоєння щодо можливої шкоди людям внаслідок неналежного використання штучного інтелекту, натомість наголошуючи на важливості збереження конкурентної переваги США над Китаєм. Він стверджує, що в США вже діють механізми контролю над цією потужною технологією, зокрема в Міністерстві юстиції.
Джонсон зазначив, що США повинні дбати про безпеку, але не стримувати розвиток технології. "Гадаю, Міністерство юстиції може відіграти певну роль, якщо ситуація вийде з-під контролю. Але перш ніж дійти до цього етапу, нам потрібна прозорість і певний нагляд", — сказав він у програмі "Mornings with Fox Business".
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Законодавці від обох партій ставлять під сумнів підхід Трампа, що передбачає мінімальне втручання, навіть попри те, що ця технологія викликає побоювання щодо безпеки, втрати робочих місць і зосередження влади в руках кількох технологічних компаній.
Лідер демократів у Палаті представників Хакім Джеффріс заявив, що лідери індустрії ШІ наполегливо просять уряд вжити заходів, а Конгрес зобов’язаний захищати американський народ.
"Тож, коли йдеться про безпеку ШІ, мені здається, що нам справді потрібно діяти сміливо й відповідально — і робити це вже зараз", — сказав Джеффріс телеканалу CNBC у понеділок.
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У неділю президент вечеряв із генеральним директором компанії Anthropic Даріо Амодеї. Компанія Anthropic та її конкуренти закликали сповільнити розробку штучного інтелекту. Серед них — OpenAI, DeepMind (підрозділ Google), Microsoft та xAI.