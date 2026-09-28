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Трамп зустрінеться із керівниками техногігантів - шукатимуть баланс між інноваціями та наглядом за ШІ

Київ • УНН

 • 1308 перегляди

На зустрічі в Білому домі обговорять баланс між розвитком ШІ та державним наглядом. Джонсон виступив проти мораторію й надмірного регулювання.

Трамп зустрінеться із керівниками техногігантів - шукатимуть баланс між інноваціями та наглядом за ШІ
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Запланована на вівторок зустріч президента США Дональда Трампа з керівниками технологічних компаній, присвячена штучному інтелекту, буде зосереджена на пошуку балансу між інноваціями та державним наглядом, оскільки федеральний уряд намагається визначити свою роль у цій технології, що стрімко розвивається. Про це повідомляє Reuters із посиланням на слова спікера Палати представників Майка Джонсона, передає УНН.

"Нам не потрібен мораторій. Нам не слід поспішати й запроваджувати надмірне регулювання, адже тоді ми програємо перегони Китаю", — заявив Джонсон у понеділок в інтерв’ю телеканалу Fox Business Network. — "Важливо продовжувати впроваджувати інновації, але ми повинні знайти правильний баланс. Саме про це й йтиметься під час розмови".

Зустріч у Білому домі, в якій візьме участь Джонсон, відбувається на тлі закликів провідних компаній у сфері ШІ сповільнити розробку дедалі потужніших систем штучного інтелекту; вони попереджають про ризики для людства та закликають уряди до співпраці задля управління цією технологією, що набуває дедалі більшої могутності.

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Трамп применшує занепокоєння щодо можливої ​​шкоди людям внаслідок неналежного використання штучного інтелекту, натомість наголошуючи на важливості збереження конкурентної переваги США над Китаєм. Він стверджує, що в США вже діють механізми контролю над цією потужною технологією, зокрема в Міністерстві юстиції.

Джонсон зазначив, що США повинні дбати про безпеку, але не стримувати розвиток технології. "Гадаю, Міністерство юстиції може відіграти певну роль, якщо ситуація вийде з-під контролю. Але перш ніж дійти до цього етапу, нам потрібна прозорість і певний нагляд", — сказав він у програмі "Mornings with Fox Business".

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Законодавці від обох партій ставлять під сумнів підхід Трампа, що передбачає мінімальне втручання, навіть попри те, що ця технологія викликає побоювання щодо безпеки, втрати робочих місць і зосередження влади в руках кількох технологічних компаній.

Лідер демократів у Палаті представників Хакім Джеффріс заявив, що лідери індустрії ШІ наполегливо просять уряд вжити заходів, а Конгрес зобов’язаний захищати американський народ.

"Тож, коли йдеться про безпеку ШІ, мені здається, що нам справді потрібно діяти сміливо й відповідально — і робити це вже зараз", — сказав Джеффріс телеканалу CNBC у понеділок.

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У неділю президент вечеряв із генеральним директором компанії Anthropic Даріо Амодеї. Компанія Anthropic та її конкуренти закликали сповільнити розробку штучного інтелекту. Серед них — OpenAI, DeepMind (підрозділ Google), Microsoft та xAI.

Антоніна Туманова

СвітТехнології
ШІ (штучний інтелект)
Майк Джонсон (політик)
Міністерство юстиції США
Гакім Джеффріс
OpenAI
Білий дім
Reuters
Дональд Трамп
Китай
Сполучені Штати Америки
Microsoft
Google