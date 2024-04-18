Конгресс США проголосует за помощь Украине и Израилю в субботу - Bloomberg

Помощь Украине, Израилю и Тайваню, голосование за которую долгое время откладывалось, вероятно будет принята Конгрессом, поскольку ее поддержали демократы Палаты представителей. Об этом пишет bloomberg, передает УНН.

Детали

Ожидается, что в субботу Палата проведет серию голосований по пакету помощи, а Сенат примет его на рассмотрение на следующей неделе. План в значительной степени отражает пакет иностранной помощи на сумму 95 миллиардов долларов, принятый Сенатом в феврале, причем около 10 миллиардов долларов экономической помощи Украине конвертировано в заем.

Мы сделаем все необходимое, чтобы убедиться, что законопроект о национальной безопасности вышел на финишную прямую. ... Это не пакет иностранной помощи Джонсона. Это пакет внешней помощи Америки с точки зрения удовлетворения потребностей нашей национальной безопасности. - заявил лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис из Нью-Йорка.

В издании отмечают, что Джонсону понадобятся голоса демократов, чтобы принять этот план помощи. Ведь ультраконсерваторы в Палате представителей Свободы ранее заявили, что будут голосовать против процедурного мероприятия, чтобы начать его обсуждение. Демократам меньшинства пришлось сделать то же самое в мае, чтобы принять меры по повышению долга и предотвратить дефолт США.

Дополнительно

Пакет помощи на сумму 95 миллиардов долларов содержит положения о национальной безопасности и санкциях при поддержке обеих партий. Он также позволяет конфискацию активов в российских долларах, что, по мнению критиков, может ослабить статус доллара США как мировой резервной валюты.

Пакет также предусматривает санкции против иранской нефти, но не ускоряет экспорт природного газа из-за возражений демократов.

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Демократам также, вероятно, придется помочь Джонсону сохранить его должность, оказавшуюся под угрозой из-за его решения разрешить голосование по помощи Украине без привязки пакета к положениям безопасности границ США.

Отмечается, что республиканка из Джорджии Марджори Тейлор Грин может инициировать голосование по предложению об отстранении спикера в любое время, и ей понадобится лишь несколько других консерваторов, чтобы поддержать ее, если демократы согласятся. Некоторые умеренные демократы уже пообещали защитить спикера от такой попытки, проголосовав за отклонение предложения об отстранении.

Напомним,

Президент Джо Байден впервые обратился к Украине и Израилю с просьбой о помощи в октябре, но он быстро стал жертвой ссор в Конгрессе относительно иммиграционной политики.

Джонсон сказал журналистам вечером в среду, что не просил демократов помочь ему, и он готов рискнуть своей работой, чтобы помочь Украине остановить вторжение России.

Моя философия заключается в том, что вы делаете правильные вещи и позволяете фишкам падать куда угодно. ... Я республиканец Рейгана. Я верю в мир через силу. - сказал Джонсон.

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