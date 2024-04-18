"Сейчас критически важно": спикер Джонсон поддержал летальную помощь Украине

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон поддержал предоставление летальной помощи Украине, назвав ее критически важной. Об этом он сказал журналистам 17 апреля, пишет УНН.

Я делаю здесь то, что считаю правильным. Я считаю, что предоставление летальной помощи Украине сейчас критически важно. Я действительно так считаю. Я действительно верю в разведданные и брифинги, которые мы получили... Я считаю, что Си Цзиньпин, владимир путин и Иран действительно являются осью зла. Я думаю, что они координируют это. Я думаю, что владимир путин продолжал бы маршировать по Европе, если бы ему позволили - отметил Джонсон.

"Я лучше пошлю пули Украине, чем пошлю американских ребят", - указал спикер Палаты представителей.

Законопроект о помощи Украине от США вынесут на голосование в субботу вечером - Джонсон