Законопроект о помощи Украине от США вынесут на голосование в субботу вечером - Джонсон

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что законопроект о помощи Украине от США вынесут на голосование в субботу вечером. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Спикер Майк Джонсон объявил в среду, что он придерживается своего плана вынести на обсуждение ряд законопроектов об иностранной помощи, включая финансирование Украины, после того, как столкнулся со значительным давлением со стороны сторонников жесткой линии.

"В записке для членов Джонсон сообщил, что они проголосуют в субботу вечером", - говориться в сообщении.

Помощь Украине и Израилю: демократы заявили, что рассмотрят предложения Джонсона

Корреспондент Белого дома Жаки Генрих процитировала Джонсона, о том что голосование по законопроектам, которые содержат помощь Украине, Израилю и Тайваню состоится 20 апреля.

"После значительного количества отзывов и обсуждений членов Комитета по правилам Палата представителей вскоре сегодня опубликует текст трех законопроектов, которые будут финансировать интересы национальной безопасности Америки и ее союзников в Израиле, Индо-Тихоокеанском регионе и Украине, включая структуру кредитов для помощи и усовершенствованная стратегия и подотчетность. Они будут вынесены на обсуждение в соответствии со структурированным правилом, которое позволит внести поправки, наряду с четвертым законопроектом, который включает Закон о РЕПО, законопроект TikTok, санкции и другие меры по противостоянию России, Китаю и Ирану", - цитирует Генрих Джонсона.

Дополнение

На днях спикер Конгресса США Майк Джонсон обнародовал свой план поддержки союзников, представив четыре отдельных законопроекта о помощи Украине, Израилю, Тайваню и другим приоритетам национальной безопасности.

Джонсон обнародовал свое предложение во время закрытой конференции Палаты представителей Республиканской партии после нескольких месяцев откладывания каких-либо решений по этой политически острой теме.

Напомним

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что этого на голосование вынесут помощь Израилю после нападения Ирана и деньги для Украины могут быть частью этого пакета.