Помощь Украине и Израилю: демократы заявили, что рассмотрят предложения Джонсона

В США демократы заявили во вторник, что подождут, чтобы решить, как реагировать на предложение Палаты представителей, которую возглавляют республиканцы, рассматривать помощь для Украины, Израиля и Тайваня отдельно, а не как один законопроект, сообщило Reuters, пишет УНН.

Детали

Более чем через два месяца после того, как Сенат одобрил пакет помощи Украине, Израилю, Тайваню и другим партнерам США в Индо-Тихоокеанском регионе на 95 миллиардов долларов, спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил в понедельник, что Палата рассмотрит эту помощь на этой неделе, но сделает это как отдельные законодательные акты.

"Демократы в Палате представителей и Сенате - и в Белом доме - заявили, что рассмотрят предложения Джонсона, хотя они отметили, что лучшей и самой быстрой стратегией было бы принятие Палатой представителей закона, одобренного Сенатом в феврале", - отмечает издание.

Указано, что план Джонсона был одобрен во вторник руководителями комитетов Палаты представителей по ассигнованиям, вооруженных сил, иностранных дел и разведки, а также председателем подкомитета по ассигнованиям на оборону.

"У нас нет свободного времени, когда дело доходит до нашей национальной безопасности. Нам нужно принять этот пакет помощи на этой неделе", - заявили представители Том Коул, Майк Роджерс, Майкл Маккол, Майк Тернер и Кен Калверт в совместном заявлении.

Тернер и конгрессмен Джим Хаймс, главный демократ в комитете по разведке, в отдельном заявлении после секретного брифинга заявили, что "ситуация в Украине на месте является критической, и помощь необходимо оказать немедленно", пишет издание.

Рассмотрение отдельных законопроектов, как отмечается, может увеличить на недели сроки рассмотрения, чтобы помощь стала законом, поскольку это должно быть принято Палатой представителей, а затем возвращено на голосование в Сенат, прежде чем ее можно будет отправить в Белый дом на подпись президенту-демократу Джо Байдену.

"Я воздержусь от суждений о том, что выйдет из Палаты представителей, пока мы не увидим больше о сути предложения и процессе, по которому это предложение будет продолжаться", - заявил сенатор Чак Шумер во время открытия заседания Сената.

"Надеюсь, мы получим детали предложения спикера позже сегодня (16 апреля - ред.). Опять же, время имеет важное значение", - сказал Шумер.

На вопрос, поддержит ли Белый дом четыре отдельных законопроекта, спикер Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби сказал, что администрация ждет дополнительной информации.

"На первый взгляд действительно кажется, что предложение спикера на самом деле поможет нам получить помощь Украине, помощь Израилю и необходимые ресурсы для Индо-Тихоокеанского региона для широкого спектра непредвиденных ситуаций там. Мы просто хотим получить больше деталей", - сказал он журналистам.

Джонсон сказал Fox News во вторник, что четвертый законопроект будет включать дополнительные санкции против россии и Ирана, а также закон REPO Act, положение об аресте российских активов для помощи Украине.

Майк Джонсон обещает остаться на посту спикера Палаты представителей, несмотря на давление и требование отставки