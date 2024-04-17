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Помощь Украине и Израилю: демократы заявили, что рассмотрят предложения Джонсона
Республиканцы в Палате представителей планируют рассматривать помощь Украине, Израилю, Тайваню отдельно, а не одним законопроектом, что потенциально может затянуть процесс оказания помощи этим странам.
Ракетный удар рф по Чернигову: в Нацполиции заявили о 6 пропавших без вести
Российский ракетный удар по Чернигову, Украина, унес жизни 14 человек, ранил 61, в том числе 3 детей. На месте инцидента до сих пор продолжается поисково-спасательная операция - специалисты проверяют информацию о 6 пропавших без вести лицах.
Львовские медики провели сложную операцию на мозге 4-летней пациентки из Северной Ирландии
Львовские детские нейрохирурги успешно удалили часть полушария головного мозга 4-летней пациентке из Северной Ирландии, чтобы избавить ее от опасных для жизни судорог и задержки развития.
Блокада на границе с Польшей: заблокированы два направления, в очередях около 570 грузовиков
Польские фермеры продолжают блокировать движение грузовиков на пунктах пропуска "Ягодин" и "Рава-Русская" на польско-украинской границе, пропуская лишь несколько грузовиков в час или вообще ограничивая движение, что привело к образованию очередей из 570 грузовиков на польской стороне.
Ермак провел рабочее совещание по подготовке соглашения по безопасности с США
Ермак провел рабочую встречу, чтобы обсудить основные элементы будущего соглашения по безопасности с Соединенными Штатами, включая сильные стороны существующих соглашений и действия, которые необходимо осуществить после того, как Конгресс США примет решение о предоставлении военной помощи Украине.
Олимпиада-2024: украинские спортсмены получили 67 лицензий на соревнования в Париже
Украинские спортсмены получили 67 лицензий на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже в различных видах спорта, включая бокс, борьбу, велоспорт, греблю, гимнастику, легкую атлетику, плавание, стрельбу, современное пятиборье, фехтование и футбол.
Офис Генпрокурора: ракетная атака рф на Чернигов унесла жизни уже 14 человек
Вражеский ракетный удар по Чернигову, Украина, унес жизни 14 человек.
россия начала вывод войск "миротворцев" из Нагорного Карабаха
Вывод российских "миротворческих" войск из Нагорного Карабаха начался, первый контингент и военная техника покинули район храма Худаванг в Калбаджарском районе, сообщают азербайджанские СМИ.
Удар рф по Чернигову: 40 пострадавших госпитализированы - Минздрав
По данным Минздрава, в результате российского ракетного удара по Чернигову 40 человек госпитализированы.
россияне ударили по Чернигову тремя ракетами "Искандер"
россияне нанесли удар по Чернигову 3 крылатыми ракетами "Искандер", в результате чего погибло 13 и ранен 61 человек, в том числе дети.