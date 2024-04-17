Майк Джонсон обещает остаться на посту спикера Палаты представителей, несмотря на давление и требование отставки

Столкнувшись со значительными вызовом своему руководству, связанный с проблемой принятия долгосрочного финансирования для Украины и Израиля, спикер Палаты представителей Майк Джонсон обещает остаться в должности, передает УНН со ссылкой на The Wall Street Journal и Globe Echo.

Детали

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон пообещал остаться на посту спикера во вторник, поскольку он столкнулся с самым прямым вызовом своему лидерству с момента принятия молотка осенью прошлого года, вызванного его попытками принять долгосрочное финансирование Украины, Израиля и других зарубежных союзников.

Республиканец намерен до конца недели провести в Палате представителей сложный законодательный акт из четырех частей, вероятно, в значительной степени полагаясь на голоса демократов, и одновременно сохранить свою должность, даже если больше республиканцев отметили, что они негативно относятся к его лидерству. Поздно вечером появились признаки того, что его усилия не принесли результата: встречи с законодателями Республиканской партии продолжались глубокой ночью, а текст законопроекта не был обнародован.

Отметим, что оппозиция в отношении Джонсона возникла, когда республиканцы Палаты представителей попытались проголосовать за помощь Израилю, Украине, Тайваню и общий законопроект о положении о национальной безопасности. Некоторые члены угрожали устранением Джонсона, - они обращали внимание на неодобрение меры по пополнению запасов оружия в США из-за возможности предоставления Украине больше оружия. Конгрессмен Томас Масси выразил поддержку призыву конгрессмена Марджори Тейлор Грин отстранить Джонсона, подчеркнув растущее недовольство его руководством. Угроза должности Джонсона в качестве спикера возросла, когда Масси поддержал предложение Грина проголосовать за него, ссылаясь на потребность в новом спикере Республиканской партии. Несмотря на призывы уйти в отставку, Джонсон заявил, что не уйдет в отставку и сосредоточен на выполнении своих обязанностей спикера.

Напомним,

Палата представителей Конгресса США может проголосовать за законопроект о предоставлении помощи Украине в эту пятницу, по словам спикера Майка Джонсона, который заявил, что большая часть средств пойдет на пополнение американских вооружений.

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