Майк Джонсон обещает остаться на посту спикера Палаты представителей, несмотря на давление и требование отставки

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
  •  108545 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
  •  108124 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Эксклюзив
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
  •  110235 просмотра

У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф

Эксклюзив
ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась
  •  107923 просмотра

ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась

Эксклюзив
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
15 апреля 2024, 16:59  •  124209 просмотра

Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка

Эксклюзив
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
15 апреля 2024, 11:30  •  136605 просмотра

Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

Эксклюзив
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
15 апреля 2024, 09:20  •  136632 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

Эксклюзив
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
15 апреля 2024, 08:49  •  123535 просмотра

Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)

Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля
15 апреля 2024, 07:40  •  103211 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля

Эксклюзив
С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
12 апреля 2024, 09:57  •  203681 просмотра

С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика

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Майк Джонсон обещает остаться на посту спикера Палаты представителей, несмотря на давление и требование отставки

Спикер Майк Джонсон обещает остаться в должности, несмотря на то, что его лидерство подвергается критике из-за попыток принять долгосрочное финансирование для Украины, Израиля и других иностранных союзников.

политика •   •  12718 просмотра
Майк Джонсон обещает остаться на посту спикера Палаты представителей, несмотря на давление и требование отставки

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В Одессе, Украина, прогремел взрыв.

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В Одессе сообщили о слышимом взрыве

Враг ударил ракетами по Чернигову: есть жертвы и раненые - Чаус

Враг обстрелял ракетами Чернигов, что привело к жертвам и ранениям.

Общество •   •  13958 просмотра
Враг ударил ракетами по Чернигову: есть жертвы и раненые - Чаус

Госдеп США: мы не в вооруженном конфликте с рф, а это то, что требовалось бы, чтобы американские самолеты находились в небе над Украиной для противостояния атакам

Соединенные Штаты понимают стремление Украины получить поддержку в сфере противовоздушной обороны, но не собираются вступать в прямой вооруженный конфликт с россией, оставаясь при этом полностью преданными обороне Украины путем предоставления систем противовоздушной обороны и другой военной помощи.

Война •   •  15575 просмотра
Госдеп США: мы не в вооруженном конфликте с рф, а это то, что требовалось бы, чтобы американские самолеты находились в небе над Украиной для противостояния атакам

россия запустила по своим регионам "агитпоезда" для агитации, чтобы остановить падение количества желающих идти на службу в армию - ГУР

россия запустила "агитационные поезда", разрисованные милитаристскими принтами, прославляющими военную службу и оружие, чтобы агитировать население в регионах вступать в армию на фоне уменьшения количества желающих служить из-за продолжающейся войны против Украины.

Война •   •  12494 просмотра
россия запустила по своим регионам "агитпоезда" для агитации, чтобы остановить падение количества желающих идти на службу в армию - ГУР

Курс валют на 17 апреля: доллар остался на том же уровне

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 39,5737 грн/доллар, а евро - 42,12 грн/евро.

Экономика •   •  12098 просмотра
Курс валют на 17 апреля: доллар остался на том же уровне

Дания выделила новый пакет военной помощи Украине на 295 млн евро, который направят на поддержку морского потенциала

Дания выделила Украине новый пакет военной помощи на сумму 295 миллионов евро, направленный на развитие морского потенциала Украины, закупку беспилотных летательных аппаратов и производство частей ракет в сотрудничестве с Нидерландами и Чехией.

Война •   •  14301 просмотра
Дания выделила новый пакет военной помощи Украине на 295 млн евро, который направят на поддержку морского потенциала

На морской потенциал, дроны и детали ракет: Дания объявила о новом пакете помощи Украине на 295 млн евро

Дания объявила о новом пакете военной помощи Украине в 295 миллионов евро для развития ее морского потенциала, закупки беспилотников, производства деталей для ракет совместно с Нидерландами и Чехией, а также инвестиций в украинскую оборонную промышленность.

Война •   •  15240 просмотра
На морской потенциал, дроны и детали ракет: Дания объявила о новом пакете помощи Украине на 295 млн евро

Боррель о реагировании союзников на удары по Украине и Израилю: нельзя дать одинаковый ответ, ведь обстоятельства не одинаковы

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил, что ЕС работает над тем, чтобы повысить способность Украины в сфере противовоздушной обороны.

Война •   •  15028 просмотра
Боррель о реагировании союзников на удары по Украине и Израилю: нельзя дать одинаковый ответ, ведь обстоятельства не одинаковы

В Харькове ударов рф не фиксировали, вечером враг сбросил КАБ на Боровую, есть повреждения суда и пенсионного фонда - ОВА

Российские войска обстреляли населенные пункты Харьковской области из артиллерии и авиации, повредив жилые дома, административные здания и объекты инфраструктуры, но в самом Харькове не было зафиксировано ни одного вражеского обстрела.

Война •   •  15442 просмотра
В Харькове ударов рф не фиксировали, вечером враг сбросил КАБ на Боровую, есть повреждения суда и пенсионного фонда - ОВА