Госдеп США: мы не в вооруженном конфликте с рф, а это то, что требовалось бы, чтобы американские самолеты находились в небе над Украиной для противостояния атакам

В США понимают логику заявлений Президента Украины Владимира Зеленского о совместной защите партнерами территории Израиля от атак Ирана, при этом отношения с Украиной и Израилем совсем другие. В то же время "мы не в вооруженном военном конфликте с россией", а это именно то, что нужно было бы, чтобы американские самолеты находились в небе над Украиной для отражения атак, и США не собираются быть в прямом вооруженном конфликте с россией, тем не менее полностью преданы защите Украины. Об этом во время брифинга 16 апреля заявил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер, пишет УНН.

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"Во-первых, я видел комментарии президента - я очень понимаю, откуда он идет. Я ожидаю, что президент любой страны, которая подвергается таким резким атакам, будет искать любой возможный способ защитить свой народ. Вполне это понимаю", - сказал Миллер в ответ на вопрос о комментариях Президента Зеленского, в которых он ясно дал понять, что теперь мы можем увидеть, как единство может работать по-настоящему, на сто процентов, и как почти сто процентов "шахедов" и ракет можно перехватить.

"Во-вторых, я думаю, важно подчеркнуть контекст, в котором мы имеем совсем другие отношения с Украиной и Израилем, поскольку наши отношения с Израилем насчитывают десятилетия и - с точки зрения партнерства в области безопасности", - отметил представитель Госдепа.

Он отметил, что Израиль является мощным союзником США вне НАТО. "Украина просто находится в другом положении: мы не имели такого соглашения с ними за несколько месяцев до этого конфликта. Но после этого конфликта вы видели, как мы снабжаем их оборудованием, необходимым для самообороны, и это, конечно, включает системы ПВО, системы Patriot и другие системы ПВО, которые мы или предоставили украинской армии сами или мы привлекаем из других стран-партнеров и союзников по всему миру, чтобы они могли защитить себя. И большая часть причин того, что они смогли успешно защищаться от шквала за шквалом российских атак, заключается в тех системах противовоздушной обороны, которые мы предоставили", - указал Миллер.

Вы правы в том, что мы не в вооруженном военном конфликте с россией, а это то, что требовалось бы, чтобы американские самолеты находились в небе над Украиной, чтобы противостоять атакам россии. И мы не собираемся быть в прямом вооруженном конфликте с россией. Президент Соединенных Штатов... дал это очень ясно понять. Я думаю, что в интересах американского народа не допустить прямого вооруженного конфликта между Соединенными Штатами и россией, потому что мы не хотим Третьей мировой войны - подчеркнул Миллер.

"Тем не менее, мы полностью преданы защите Украины. Мы доказали это за последние два года; президент доказал это, предоставив американскую поддержку. И если вы хотите задать вопрос о том, что еще мы можем сделать, этот вопрос следует задать Конгрессу Соединенных Штатов, потому что мы имеем дополнительный законопроект о расходах, который позволит нам предоставить больше оборудования, включая больше систем ПВО, Украине, что им очень нужно, и мы надеемся, что законопроект будет принят", - подытожил спикер Госдепа.

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