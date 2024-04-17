Байден обещает немедленно подписать законопроекты Джонсона о помощи Украине, Израилю и Тайваню

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
palata-predstavitelei-soedinennikh-shtatov-amerikiПалата представителей Соединенных Штатов Америки
senat-soedinennikh-shtatov-amerikiСенат Соединенных Штатов Америки
belii-domБелый дом
maik-dzhonson-politykМайк Джонсон
taivanТайвань
dzho-baidenДжо Байден
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
sektor-hazaСектор Газа
ukrainaУкраина
iranИран
mgm-140-atacmsMGM-140 ATACMS
Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
  •  109363 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
16 апреля 2024, 17:25  •  148948 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
16 апреля 2024, 16:44  •  149292 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Эксклюзив
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
16 апреля 2024, 14:53  •  139683 просмотра

У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф

Эксклюзив
ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась
16 апреля 2024, 11:38  •  113493 просмотра

ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась

Эксклюзив
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
15 апреля 2024, 16:59  •  126146 просмотра

Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка

Эксклюзив
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
15 апреля 2024, 11:30  •  137896 просмотра

Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

Эксклюзив
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
15 апреля 2024, 09:20  •  137368 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

Эксклюзив
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
15 апреля 2024, 08:49  •  123940 просмотра

Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)

Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля
15 апреля 2024, 07:40  •  103508 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля

Новости по теме
Байден обещает немедленно подписать законопроекты Джонсона о помощи Украине, Израилю и Тайваню

Байден обещает немедленно подписать законопроекты Джонсона о помощи Украине, Израилю и Тайваню

  •  9996 просмотра
На Востоке продолжаются интенсивные бои, россияне наступают на 7 направлениях - Генштаб

На Востоке продолжаются интенсивные бои, россияне наступают на 7 направлениях - Генштаб

  •  10333 просмотра
Возник дефицит мощности: завтра в Украине могут ограничить потребление электроэнергии для бизнеса и промышленности

Возник дефицит мощности: завтра в Украине могут ограничить потребление электроэнергии для бизнеса и промышленности

  •  11667 просмотра
Херсонщина: армейцы рф вечером сбросили два КАБа на Берислав

Херсонщина: армейцы рф вечером сбросили два КАБа на Берислав

  •  12161 просмотра
В результате нападения "Хезболлы" на севере Израиля ранены 18 человек, в том числе 14 солдат ЦАХАЛа

В результате нападения "Хезболлы" на севере Израиля ранены 18 человек, в том числе 14 солдат ЦАХАЛа

  •  11561 просмотра
В российских истребителях типа Су, с которых запускаются ракеты по Украине, используется электроника из США и Японии - расследование

В российских истребителях типа Су, с которых запускаются ракеты по Украине, используется электроника из США и Японии - расследование

  •  12556 просмотра
В США опубликовали текст законопроекта о помощи Украине: предусматривает передачу ракет ATACMS и не только

В США опубликовали текст законопроекта о помощи Украине: предусматривает передачу ракет ATACMS и не только

  •  15588 просмотра
Французские власти арестовали виллу россиянина на побережье Атлантического океана, которая связанна с экс-супругой путина

Французские власти арестовали виллу россиянина на побережье Атлантического океана, которая связанна с экс-супругой путина

  •  13626 просмотра
Украина, возможно, пересекла ядерную красную линию путина - Newsweek

Украина, возможно, пересекла ядерную красную линию путина - Newsweek

  •  13941 просмотра
На Херсонщине постановлением суда прекращено нецелевое использование более 190 га земли учебных заведений

На Херсонщине постановлением суда прекращено нецелевое использование более 190 га земли учебных заведений

  •  13719 просмотра

Популярные

Из-за атаки рф на Чернигов уже 15 погибших, десятки пострадавших - ГСЧС

Из-за атаки рф на Чернигов уже 15 погибших, десятки пострадавших - ГСЧС

  •  103332 просмотра
Зима вернулась: на горе Поп Иван ударили морозы и выпал снег

Зима вернулась: на горе Поп Иван ударили морозы и выпал снег

  •  58421 просмотра
Оккупанты не проводят на ЗАЭС в полном объеме ремонты и регламентные проверки - Котин

Оккупанты не проводят на ЗАЭС в полном объеме ремонты и регламентные проверки - Котин

  •  49921 просмотра
Федоров: на фронт передали 2 тысячи средств РЭБ ближнего действия

Федоров: на фронт передали 2 тысячи средств РЭБ ближнего действия

  •  45111 просмотра
Удар по аэродрому в оккупированном Джанкое: партизаны подтверждают поражение новой российской системы С-400

Удар по аэродрому в оккупированном Джанкое: партизаны подтверждают поражение новой российской системы С-400

  •  40934 просмотра

Публикации

Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата

Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата

16 апреля 2024, 09:20  •  201666 просмотра
Ручное управление или как Минюст способствует рейдерским процессам во время войны

Ручное управление или как Минюст способствует рейдерским процессам во время войны

16 апреля 2024, 06:10  •  214593 просмотра
"Клуб проклятых" или какие риски несет в себе законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

"Клуб проклятых" или какие риски несет в себе законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

12 апреля 2024, 06:00  •  424330 просмотра
Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру

Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру

11 апреля 2024, 08:47  •  458944 просмотра
Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает

Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает

11 апреля 2024, 05:00  •  471813 просмотра

Байден обещает немедленно подписать законопроекты Джонсона о помощи Украине, Израилю и Тайваню

Байден обещает немедленно подписать законопроекты, предоставляющие критически важную помощь Украине, Израилю и Тайваню после одобрения Конгрессом, чтобы поддержать союзников против угроз со стороны россии и Ирана.

Война •   •  9996 просмотра
Байден обещает немедленно подписать законопроекты Джонсона о помощи Украине, Израилю и Тайваню

На Востоке продолжаются интенсивные бои, россияне наступают на 7 направлениях - Генштаб

За минувшие сутки на украинском фронте произошло 71 боестолкновение, россияне наступали на 7 направлениях, активнее всего - на Бахмутском и Новопавловском.

Война •   •  10333 просмотра
На Востоке продолжаются интенсивные бои, россияне наступают на 7 направлениях - Генштаб

Возник дефицит мощности: завтра в Украине могут ограничить потребление электроэнергии для бизнеса и промышленности

18 апреля в Украине могут быть введены контролируемые ограничения энергоснабжения для промышленных потребителей из-за увеличения потребления электроэнергии и дефицита электроэнергии, вызванного российскими атаками на электростанции.

Война •   •  11667 просмотра
Возник дефицит мощности: завтра в Украине могут ограничить потребление электроэнергии для бизнеса и промышленности

Херсонщина: армейцы рф вечером сбросили два КАБа на Берислав

В результате российского авиаудара по Бериславу Херсонской области 67-летний местный житель получил сотрясение мозга, а также было повреждено административное здание.

Война •   •  12161 просмотра
Херсонщина: армейцы рф вечером сбросили два КАБа на Берислав

В результате нападения "Хезболлы" на севере Израиля ранены 18 человек, в том числе 14 солдат ЦАХАЛа

По меньшей мере 18 человек, в том числе 14 израильских солдат, были ранены в результате нападения Хезболлы из Ливана на север Израиля.

Новости Мира •   •  11561 просмотра
В результате нападения "Хезболлы" на севере Израиля ранены 18 человек, в том числе 14 солдат ЦАХАЛа

В российских истребителях типа Су, с которых запускаются ракеты по Украине, используется электроника из США и Японии - расследование

Российские истребители Су-27СМ3, Су-30СМ, Су-34, Су-35С и Су-57 содержат более 2 000 электронных компонентов иностранного производства из США, Японии и других стран, которые используются в системах навигации, наведения и связи, несмотря на санкции.

Война •   •  12556 просмотра
В российских истребителях типа Су, с которых запускаются ракеты по Украине, используется электроника из США и Японии - расследование

В США опубликовали текст законопроекта о помощи Украине: предусматривает передачу ракет ATACMS и не только

Палата представителей Конгресса США опубликовала законопроекты о выделении $61 млрд помощи Украине, в том числе $23 млрд на пополнение американских арсеналов.

Война •   •  15588 просмотра
В США опубликовали текст законопроекта о помощи Украине: предусматривает передачу ракет ATACMS и не только

Французские власти арестовали виллу россиянина на побережье Атлантического океана, которая связанна с экс-супругой путина

Французские власти арестовали виллу стоимостью 5,4 миллиона евро на побережье Атлантического океана, принадлежащую Артуру Очеретному, нынешнему мужу бывшей жены Владимира Путина Людмилы путиной.

Экономика •   •  13626 просмотра
Французские власти арестовали виллу россиянина на побережье Атлантического океана, которая связанна с экс-супругой путина

Украина, возможно, пересекла ядерную красную линию путина - Newsweek

Атаки украинских беспилотников на российскую радиолокационную станцию, которая является частью системы раннего предупреждения о ракетном нападении, возможно, пересекли одну из "красных линий" москвы в отношении потенциального применения ядерного оружия.

Война •   •  13941 просмотра
Украина, возможно, пересекла ядерную красную линию путина - Newsweek

На Херсонщине постановлением суда прекращено нецелевое использование более 190 га земли учебных заведений

Суды Херсонской и Одесской областей приняли решение о прекращении нецелевого использования более 190 га земли стоимостью 41 млн грн, принадлежащей учебным заведениям, которые вопреки законодательству использовались в коммерческих целях вместо образовательных.

Общество •   •  13719 просмотра
На Херсонщине постановлением суда прекращено нецелевое использование более 190 га земли учебных заведений