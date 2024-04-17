Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля
Байден обещает немедленно подписать законопроекты Джонсона о помощи Украине, Израилю и Тайваню
На Востоке продолжаются интенсивные бои, россияне наступают на 7 направлениях - Генштаб
Возник дефицит мощности: завтра в Украине могут ограничить потребление электроэнергии для бизнеса и промышленности
Херсонщина: армейцы рф вечером сбросили два КАБа на Берислав
В результате нападения "Хезболлы" на севере Израиля ранены 18 человек, в том числе 14 солдат ЦАХАЛа
В российских истребителях типа Су, с которых запускаются ракеты по Украине, используется электроника из США и Японии - расследование
В США опубликовали текст законопроекта о помощи Украине: предусматривает передачу ракет ATACMS и не только
Французские власти арестовали виллу россиянина на побережье Атлантического океана, которая связанна с экс-супругой путина
Украина, возможно, пересекла ядерную красную линию путина - Newsweek
На Херсонщине постановлением суда прекращено нецелевое использование более 190 га земли учебных заведений
Популярные
Из-за атаки рф на Чернигов уже 15 погибших, десятки пострадавших - ГСЧС
Зима вернулась: на горе Поп Иван ударили морозы и выпал снег
Оккупанты не проводят на ЗАЭС в полном объеме ремонты и регламентные проверки - Котин
Федоров: на фронт передали 2 тысячи средств РЭБ ближнего действия
Удар по аэродрому в оккупированном Джанкое: партизаны подтверждают поражение новой российской системы С-400
Публикации
Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата
Ручное управление или как Минюст способствует рейдерским процессам во время войны
"Клуб проклятых" или какие риски несет в себе законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"
Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру
Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает
Байден обещает немедленно подписать законопроекты Джонсона о помощи Украине, Израилю и Тайваню
Байден обещает немедленно подписать законопроекты, предоставляющие критически важную помощь Украине, Израилю и Тайваню после одобрения Конгрессом, чтобы поддержать союзников против угроз со стороны россии и Ирана.
На Востоке продолжаются интенсивные бои, россияне наступают на 7 направлениях - Генштаб
За минувшие сутки на украинском фронте произошло 71 боестолкновение, россияне наступали на 7 направлениях, активнее всего - на Бахмутском и Новопавловском.
Возник дефицит мощности: завтра в Украине могут ограничить потребление электроэнергии для бизнеса и промышленности
18 апреля в Украине могут быть введены контролируемые ограничения энергоснабжения для промышленных потребителей из-за увеличения потребления электроэнергии и дефицита электроэнергии, вызванного российскими атаками на электростанции.
Херсонщина: армейцы рф вечером сбросили два КАБа на Берислав
В результате российского авиаудара по Бериславу Херсонской области 67-летний местный житель получил сотрясение мозга, а также было повреждено административное здание.
В результате нападения "Хезболлы" на севере Израиля ранены 18 человек, в том числе 14 солдат ЦАХАЛа
По меньшей мере 18 человек, в том числе 14 израильских солдат, были ранены в результате нападения Хезболлы из Ливана на север Израиля.
В российских истребителях типа Су, с которых запускаются ракеты по Украине, используется электроника из США и Японии - расследование
Российские истребители Су-27СМ3, Су-30СМ, Су-34, Су-35С и Су-57 содержат более 2 000 электронных компонентов иностранного производства из США, Японии и других стран, которые используются в системах навигации, наведения и связи, несмотря на санкции.
В США опубликовали текст законопроекта о помощи Украине: предусматривает передачу ракет ATACMS и не только
Палата представителей Конгресса США опубликовала законопроекты о выделении $61 млрд помощи Украине, в том числе $23 млрд на пополнение американских арсеналов.
Французские власти арестовали виллу россиянина на побережье Атлантического океана, которая связанна с экс-супругой путина
Французские власти арестовали виллу стоимостью 5,4 миллиона евро на побережье Атлантического океана, принадлежащую Артуру Очеретному, нынешнему мужу бывшей жены Владимира Путина Людмилы путиной.
Украина, возможно, пересекла ядерную красную линию путина - Newsweek
Атаки украинских беспилотников на российскую радиолокационную станцию, которая является частью системы раннего предупреждения о ракетном нападении, возможно, пересекли одну из "красных линий" москвы в отношении потенциального применения ядерного оружия.
На Херсонщине постановлением суда прекращено нецелевое использование более 190 га земли учебных заведений
Суды Херсонской и Одесской областей приняли решение о прекращении нецелевого использования более 190 га земли стоимостью 41 млн грн, принадлежащей учебным заведениям, которые вопреки законодательству использовались в коммерческих целях вместо образовательных.