Байден обещает немедленно подписать законопроекты Джонсона о помощи Украине, Израилю и Тайваню

Президент США Джо Байден заверил, что немедленно подпишет законопроекты спикера Палаты представителей США Майка Джонсона о помощи Украине, Израилю и Тайваню после его одобрения Конгрессом, передает УНН со ссылкой на заявление Белого дома.

"... решительно поддерживаю этот пакет, чтобы получить важную поддержку Израилю и Украине, предоставить крайне необходимую гуманитарную помощь палестинцам в Газе и укрепить безопасность и стабильность в Индийско-Тихоокеанском регионе. Израиль сталкивается с беспрецедентными нападениями со стороны Ирана, а Украина сталкивается с продолжением бомбардировок со стороны россии, которые резко усилились за последний месяц", - говорится в заявлении Байдена.

Президент США подчеркнул, что Палата должна принять пакет на этой неделе, и Сенат должен немедленно последовать.

"Я немедленно подпишу этот закон, чтобы отправить миру сообщение: мы поддерживаем наших друзей и не позволим Ирану или россии достичь успеха", - резюмировал Байден.

Законопроект о помощи Украине от США вынесут на голосование в субботу вечером - Джонсон

Напомним

Палата представителей США опубликовала текст трех законопроектов, которые будут финансировать интересы национальной безопасности Америки и ее союзников в Израиле, Индо-Тихоокеанском регионе и Украине.

Законопроект о помощи Украине предусматривает требование к президенту США предоставить ракеты ATACMS.