В Белом Доме подытожили результаты встречи в Овальном кабинете

В Белом Доме отчитались о ходе встречи президента Джо Байдена и вице-президента Харриса с руководством Конгресса относительно государственного финансирования и двухпартийного приложения к национальной безопасности, где в частности речь идет о предоставлении финансирования для Украины. Главные сообщения Белого Дома цитирует УНН.

Президент (Джо Байден - ред.) отметил насущную необходимость, чтобы Конгресс продолжал поддерживать Украину, поскольку она ежедневно защищается от жестокого вторжения России. Он рассказал о том, как Украина потеряла позиции на поле боя в последние недели и вынуждена сокращать боеприпасы и запасы из-за бездействия Конгресса. - говорится в сообщении

Детали

Байден подчеркнул важность двухпартийного дополнительного законопроекта о национальной безопасности, который был принят Сенатом благодаря поддержке обеих партий и будет принят в Палате представителей, если его вынесут на голосование.

Он четко дал понять, что кроме вооружения Украины и инвестирования в американскую оборонно-промышленную базу, законопроект поможет Израилю защитить себя от ХАМАСа и предоставит больше гуманитарной помощи тем, кто пострадал от конфликтов во всем мире, включая палестинских гражданских, которые переживают ужасные гуманитарные условия.

Президент также четко дал понять, что Конгресс должен принять быстрые меры, чтобы финансировать правительство и предотвратить блокирование его работы.

Закрытие неприемлемо и нанесет ненужный вред трудолюбивым семьям, нашей экономике и национальной безопасности. - подчеркнул Президент.

Байден подчеркнул, что единственный путь вперед - это законопроекты о двухпартийном финансировании, обеспечивающие интересы американского народа и не содержащие какой-либо крайней политики.

Напомним

Сегодня президент Байден и вице-президент Харрис встретились с Шумером, МакКоннеллом, Джеффрисом и спикером Джонсоном в Овальном кабинете, чтобы обсудить срочность сохранения правительства открытым и принятия двухпартийного дополнительного документа о национальной безопасности.

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