Кевин Маккарти

Мэтт Гетц создал аккаунт на платформе Cameo, где продает персонализированные видеообращения за 500 долларов. Это произошло после
его отказа от номинации на должность генпрокурора США от Дональда Трампа.
Комитет по этике Конгресса США проголосовал против обнародования отчета по Мэтту Гетцу, которого обвиняют в сексуальных отношениях
с несовершеннолетней. Гетц, выдвинутый Трампом на должность генпрокурора, отрицает обвинения.
Прогнозируется, что партия Трампа будет иметь большинство в Палате представителей и Сенате США. Это позволит республиканцам
продвигать программу сокращения налогов и может повлиять на поддержку Украины.
Палата представителей США проголосовала 359-43 голосами против попытки республиканки Марджори Тейлор Грин отстранить спикера Майка
Джонсона с его должности, причем 11 республиканцев проголосовали против Джонсона.
Комитет по вопросам регламента Палаты представителей Конгресса США продвинул пакет законопроектов о внешней помощи, включая помощь
Украине, при поддержке демократов после оппозиции со стороны жестко настроенных республиканцев.
Президент Байден подчеркнул настоятельную необходимость продолжения поддержки Конгрессом Украины против российского вторжения и
принятия двухпартийного дополнительного законопроекта о национальной безопасности для финансирования обороны и гуманитарной помощи
парнерам, и Украине в частности.
Белый дом раскритиковал республиканцев в Палате представителей за то, что они взяли двухнедельный перерыв, не приняв решение о
предоставлении критически важной помощи Украине.