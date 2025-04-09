Кевин Маккарти

"Время имеет решающее значение": Белый дом критикует законодателей из Палаты представителей за перерыв в голосовании о помощи Украине

Белый дом раскритиковал республиканцев в Палате представителей за то, что они взяли двухнедельный перерыв, не приняв решение о предоставлении критически важной помощи Украине.