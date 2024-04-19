Редкий шаг: демократы помогли преодолеть "решающее препятствие" перед голосованием пакета Джонсона с помощью Украине

Комитет по вопросам регламента Палаты представителей США поздно вечером в четверг продвинулся с пакетом законопроектов об иностранной помощи, среди которых и для Украины, - но только с помощью демократов, которые в редком случае поддержали процедурное голосование на фоне оппозиции со стороны троицы республиканцев - сторонников жесткой линии, сообщает The Hill, пишет УНН.

Детали

Комитет, как указано, проголосовал 9 к 3 за принятие правила, регулирующего дебаты по пакету, при этом республиканцы Томас Месси, Чип Рой и Ральф Норман выступили против этого.

"Успешное голосование позволяет всей Палате проголосовать за правило и открыть дебаты по трем законопроектам об иностранной помощи (направление помощи Израилю, Украине и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе), а также четвертому законопроекту, включающему другие приоритеты национальной безопасности, такие как запрет TikTok", - пишет издание.

Голосование по правилу - в комитетах и в зале - обычно является повседневным событием, связанным с партийной линией: члены партии большинства поддерживают правило, а законодатели из партии меньшинства голосуют против него. Но поскольку консерваторы проголосовали против отказа от оппозиции относительно помощи Украине и исключения вопроса мер безопасности на границе, процедурное голосование поддержали демократы, пишет издание.

Правило относительно законодательства об иностранной помощи позволяет голосовать по конкретным поправкам к законопроекту по Украине, Индо-Тихоокеанскому региону и мерам национальной безопасности. Однако, как сообщается, к израильскому законопроекту не будут рассматриваться никакие поправки.

В правило также включена формулировка, согласно которой, если Палата представителей одобрит каждый из четырех законопроектов (они получат отдельные голоса), они будут объединены и отправлены в Сенат как один пакет.

"Успешное голосование за правило в четверг вечером знаменует собой преодоление решающего препятствия на пути пакета иностранной помощи, который вызвал резкую критику со стороны республиканцев - сторонников жесткой линии с тех пор, как спикер Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана) очертил в понедельник свой план", - говорится в публикации.

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Однако, как отмечается, "двухпартийное голосование может поставить Джонсона в еще более неприятное положение с его правым флангом". "Жесткие консерваторы были возмущены склонностью Джонсона заключать соглашения с демократами, несмотря на критику республиканцев", - пишет издание.

Член Палаты представителей республиканец Марджори Тейлор Грин подала ходатайство об увольнении с должности - тот же механизм, который использовался для отстранения от должности бывшего спикера-республиканца Кевина Маккарти - против Джонсона в конце прошлого месяца, но не сказала, когда она планирует продвигать голосование по резолюции.

Руководство Республиканской партии в Палате представителей в четверг, как указано, также провело голосование по отдельному законопроекту о границе, призванному успокоить сторонников жесткой линии, которые были разочарованы тем, что пакет иностранной помощи Джонсона исключил положения, направленные на разрешение ситуации на южной границе США.

Палата представителей США рассмотрит этот законопроект в пятницу, указывает издание.

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