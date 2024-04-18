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Посол Маркарова раскрыла детали представленного в Конгрессе США пакета помощи Украине
Палата представителей Конгресса США обнародовала законопроект, предусматривающий предоставление Украине и региональным партнерам $60,8 млрд помощи для противодействия россии, включая $49,9 млрд на оборонные расходы и $9,5 млрд на экономическую помощь Украине и странам, пострадавшим от российской агрессии.
Удар рф по Чернигову: поисково-спасательная операция завершена
Завершилась поисково-спасательная операция в Чернигове после российского ракетного удара 17 апреля. Погибло 18 человек, еще 78 были ранены.
"Крипта для чайников". Часть 3: пошаговая инструкция, как купить криптомонету
Соосновательница первой в Украине финтех-экосистемы Сопсогԁ Fintech Solutions Елена Соседка объяснила ключевые аспекты и секторы в мире криптовалют. Также пошагово рассказала, как приобрести криптомонету.
Вице-канцлер Германии Хабек прибыл с неанонсированным визитом в Киев
Вице-канцлер и министр экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек посетил Киев без предупреждения, чтобы обсудить предоставление долгосрочной поддержки, экстренной помощи энергетической инфраструктуре Украины и усиление сотрудничества в таких отраслях, как оборонная промышленность.
Многомиллионная коррупционная схема на Черновицкой таможне: одному из подозреваемых избрана мера пресечения
Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом в 60 млн грн одному из подозреваемых в причастности к многомиллионной коррупционной схеме на Черновицкой таможне, которая нанесла государству 290 млн грн убытков.
Армия рф ночью ударила ракетами по Селидовому в Донецкой области: есть погибшая
Ночью российские войска выпустили четыре ракеты по городу Селидово Донецкой области, в результате чего погибла женщина и были повреждены здания и инфраструктура.
На Прикарпатье под утро рф атаковала критическую инфраструктуру дронами, все обезврежены, произошли пожары из-за обломков - ОВА
На рассвете враг атаковал Ивано-Франковскую область ударными беспилотниками, нацеленными на объекты критической инфраструктуры, но все воздушные цели были нейтрализованы силами противовоздушной обороны, произошли пожары от обломков, без жертв.
Украина может дополнительно получать почти по 1 млрд грн в год за счет уменьшения нелегального рынка сигарет
В Украине доля нелегального рынка сигарет достигла рекордных 25%, что означает недополучение бюджетом почти 25 млрд грн налогов.
В Херсонской области в результате ударов рф 16 раненых, ночью уничтожен вражеский "шахед"
За минувшие сутки в Херсонской области российские войска обстреляли жилые кварталы, повредив здания и автомобиль, ранив 16 человек, а украинская противовоздушная оборона уничтожила российский беспилотник.
Атака рф на Чернигов: количество жертв возросло до 18
В результате российской атаки на Чернигов количество погибших достигло 18 человек, 77 человек получили ранения, в том числе 4 ребенка, а 3 человека были спасены из-под завалов.