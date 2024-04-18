Посол Маркарова раскрыла детали представленного в Конгрессе США пакета помощи Украине

Посол Украины в США Оксана Маркарова обнародовала детали законопроекта о поддержке Украины, который в субботу планирует рассмотреть Палата представителей США после многих месяцев задержки, пишет УНН.

Детали

Посол напомнила, что председатель комитета по вопросам ассигнований Палаты представителей Том Коул, вместе с председателем подкомитета по вопросам обороны Кеном Калвертом и председателем подкомитета по вопросам государственных и иностранных операций Марио Диас-Баларт обнародовали ряд важных законопроектов по вопросам безопасности, которые предусматривают предоставление крайне необходимой оборонной помощи союзникам и партнерам США. Обнародованы три законопроекта, один из которых касается Украины.

В США опубликовали текст законопроекта о помощи Украине: предусматривает передачу ракет ATACMS и не только

Законопроект предусматривает ассигнования в размере $60,8 млрд в части помощи Украине и региональным партнерам для противодействия россии - отметила Маркарова в Facebook.

В том числе, по ее словам, оборонные расходы в размере 49,9 млрд долл. в том числе:

$23,2 млрд - пополнение товаров оборонного назначения и услуг, предоставленных Украине;

$11,3 млрд - текущие американские операции в регионе;

$13,8 млрд - закупка современных оборонных систем, оборонных товаров и услуг;

$1,6 млрд внешнего военного финансирования (FMF) для удовлетворения потребностей Украины и других региональных партнеров.

Также, по ее данным, предусмотрено такое финансирование:

$26 млн - для обеспечения надзора и подотчетности помощи и оборудования, предоставленного Украине;

$5 млн Государственному департаменту для администрирования оборонной помощи;

$300 млн на помощь Украине в защите ее границ и продвижении верховенства права;

$100 млн на поддержку программ по разминированию, борьбе с терроризмом и нераспространением оружия массового уничтожения.

$9,5 млрд предусмотрено на экономическую помощь Украине и странам, пострадавшим от вторжения россии в Украину:

$7,849 млрд на экономическую помощь Украине, что может включать прямую бюджетную поддержку (кроме возмещения пенсий);

$1,575 млрд на другие виды экономической помощи Украине и пострадавшим странам;

$25 млн Офису переходных инициатив USAID для поддержки Украины и стран пострадавших от российского вторжения;

$50 млн для реагирования на ситуацию в сфере глобальной продовольственной безопасности.

Также, по ее словам, предусмотрено выделение:

$149 млн Национальной администрации по ядерной безопасности США для реагирования на ситуации, связанные с ядерной безопасностью в Украине.

$481 млн Министерству здравоохранения и социальных служб США на помощь украинцам, которые получили гуманитарный пароль в США через программу U4U.

Кроме того, законопроект предусматривает выделение дополнительного финансирования, которое будет использовано в т.ч. для оказания помощи Украине и реагирования на ситуацию в нашем государстве, связанную с российским вторжением, в частности:

$60 млн долл. на дипломатические программы;

$8 млн долл. Офису Генерального инспектора Госдепа;

$ 39 млн долл. на операционные расходы USAID;

$10 млн долл. Офису Генерального инспектора USAID;

$98 млн долл. Министерству энергетики США для приобретения для развития и производства радиоактивных изотопов.

Кроме того, по данным Маркаровой, в тексте:

Усиливается надзор через требования мониторинга;

Требуется от партнеров и союзников предоставлять соразмерные затратам объемы помощи;

Предусматривается заключение соглашения с правительством Украины о возврате средств, предоставленных на экономическую поддержку;

Увеличиваются лимиты в рамках механизма PDA.

"Голосование за эти законопроекты ожидается в эту субботу. Не ждем, а продолжаем активно работать с коллегами в Конгрессе", - указала посол.

Байден обещает немедленно подписать законопроекты Джонсона о помощи Украине, Израилю и Тайваню