В США опубликовали текст законопроекта о помощи Украине: предусматривает передачу ракет ATACMS и не только

Палата представителей США опубликовала текст трех законопроектов, которые будут финансировать интересы национальной безопасности Америки и ее союзников в Израиле, Индо-Тихоокеанском регионе и Украине, передает УНН.

Законопроект о помощи Украине предусматривает требование к президенту США предоставить ракеты ATACMS.

Также законопроект предусматривает, в частности:

Выделение 61 млрд долларов, в том числе 23 млрд на пополнение арсеналов США;

Помощь планируют предоставлять на кредитной основе;



Предусматривается конфискация активов рф для покрытия этих расходов;



США в течение 45 дней должны помочь Украине с дальнейшей стратегией.



Законопроект о помощи Украине от США вынесут на голосование в субботу вечером - Джонсон

Дополнение

На днях спикер Конгресса США Майк Джонсон обнародовал свой план поддержки союзников, представив четыре отдельных законопроекта о помощи Украине, Израилю, Тайваню и другим приоритетам национальной безопасности.

Джонсон обнародовал свое предложение во время закрытой конференции Палаты представителей Республиканской партии после нескольких месяцев откладывания каких-либо решений по этой политически острой теме.

Напомним

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что в этом году на голосование вынесут помощь Израилю после нападения Ирана и деньги для Украины могут быть частью этого пакета.