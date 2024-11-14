Трамп получил "трифекту" на фоне обеспечения республиканцами контроля над Палатой представителей

Республиканская партия избранного президента США Дональда Трампа будет контролировать обе палаты Конгресса, когда он вступит в должность в январе, спрогнозировал Edison Research в среду, что позволит ему продвигать программу сокращения налогов и сокращения федерального правительства, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

У республиканцев будет не менее 218 голосов, необходимых для контроля над Палатой представителей с 435 местами, прогнозирует Edison, при этом еще не определены победители девяти гонок. Также об этом сообщили CNN и NBC News. Республиканцы уже обеспечили себе большинство в Сенате США не менее чем 52-48, при этом результат одной гонки не был определен после выборов 5 ноября.

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Как отмечает Bloomberg, республиканцы сохранили свое незначительное большинство в Палате представителей США, предоставив Дональду Трампу и его партии контроль над выборными ветвями власти и ограничив потенциальные ограничения полномочий нового президента.

Власть Трампа над так называемой вашингтонской трифектой, как отмечает Bloomberg, также укрепляет позиции партии по введению иммиграционного контроля и сокращению регулирования на Уолл-стрит и в энергетической отрасли.

Победа республиканцев, как указано, также устраняет угрозу расследования Конгрессом действий Трампа демократами. Во время первого срока Палата представителей дважды объявляла ему импичмент, хотя Сенат так и не признал его виновным.

Результаты голосования по Палате представителей также имеют широкие последствия для внешней политики, как отмечает Bloomberg, "добавляя еще больше сомнений относительно продолжения помощи США Украине в ее защите от российского вторжения". Многие республиканцы в Палате представителей выступили против дополнительной военной помощи Украине, отмечает издание.

Однако, замечает Bloomberg, республиканское большинство в Палате представителей будет очень скудным, а внутрипартийные разногласия ставят под угрозу единство действий.

Трамп, как указано, может иметь больше рычагов влияния на непокорных консерваторов-сторонников жесткой линии, особенно с мерами, которые являются приоритетными для его администрации.

Позже в среду республиканцы Палаты представителей одобрили правило, направленное на предотвращение еще одного публичного отстранения спикера от должности в следующем Конгрессе, повысив порог для продвижения ходатайства об отстранении с одного законодателя до девяти.

Майк Джонсон был избран спикером Палаты представителей в октябре прошлого года после того, как горстка бунтовщиков устранила его предшественника Кевина Маккарти.

Республиканцы единогласно поддержали Майка Джонсона на должность спикера