Республиканцы в Сенате США избрали нового лидера вопреки желанию Трампа
Киев • УНН
Джон Тун стал новым лидером фракции Республиканской партии в Сенате США, победив кандидата от сторонников Трампа. Сенаторы продемонстрировали независимость от будущего президента, выбрав опытного политика.
Лидером фракции Республиканской партии в Сенате США избран сенатор от Южной Дакоты Джон Туна. Он получил больше всего голосов во время тайного голосования, в котором также участвовал представитель Флориды Рик Скотт - политик, поддержанный близким окружением Дональда Трампа, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Детали
Ранее лидером республиканцев в Сенате был Митч Макконнелл - эту должность он занимал в течение последних 17 лет.
По данным СМИ, кандидатуру Скотта поддержал самый богатый человек мира, владелец компаний Tesla и Space X Илон Маск, который тесно сотрудничает с Трампом и получит должность в его администрации. Скотта считают менее традиционным политиком и ярким представителем трамповского крыла Республиканской партии.
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Однако сенаторы отдали предпочтение привычному им сенатору Туну, который в течение предыдущих четырех лет был вторым по влиятельности республиканцем в Сенате (после Макконнелла).
Издание добавляет, что формально Трамп не вмешивается в выборы лидера республиканцев в Сенате, однако члены его окружения пытались на них повлиять. Поэтому избрание Туна можно рассматривать как демонстрацию некоторой независимости сенаторов от будущего хозяина Белого дома.