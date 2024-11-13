Республиканцы в Сенате США избрали нового лидера вопреки желанию Трампа

ukenru
Эксклюзив
Эксперт видит служебную халатность в том, что АРМА только сейчас вспомнило об интересах "Ощадбанка" в конкурсе на управляющего для "Гулливера"
16:01 • 37074 просмотра

Эксперт видит служебную халатность в том, что АРМА только сейчас вспомнило об интересах "Ощадбанка" в конкурсе на управляющего для "Гулливера"

Эксклюзив
Эпидемиологическая ситуация в Украине: в каких областях больше всего болеют гриппом, ОРВИ и COVID-19
14:21 • 67812 просмотра

Эпидемиологическая ситуация в Украине: в каких областях больше всего болеют гриппом, ОРВИ и COVID-19

Эксклюзив
Компании-оболочки и прихвостень на таможне: как бывший фискал обманывает государство на экспорте зерновых
13:58 • 102934 просмотра

Компании-оболочки и прихвостень на таможне: как бывший фискал обманывает государство на экспорте зерновых

Эксклюзив
Эмоциональная реакция на победу Трампа: экономический эксперт объяснил, почему биткоин резко подорожал
 • 100541 просмотра

Эмоциональная реакция на победу Трампа: экономический эксперт объяснил, почему биткоин резко подорожал

Эксклюзив
Общественная организация предлагает внедрить "отпуск из сострадания": для кого и почему возникла идея
 • 109796 просмотра

Общественная организация предлагает внедрить "отпуск из сострадания": для кого и почему возникла идея

Зеленский анонсировал запуск переводов военных через "Армию+" с 15 ноября
 • 114590 просмотра

Зеленский анонсировал запуск переводов военных через "Армию+" с 15 ноября

Эксклюзив
«Проводники» для детей с особыми образовательными потребностями: в Броварской громаде работают ассистенты учеников
 • 116204 просмотра

«Проводники» для детей с особыми образовательными потребностями: в Броварской громаде работают ассистенты учеников

Эксклюзив
Химический анализ подтвердил, что россия использует шахеды с термобарической боевой частью - КНИИСЭ
 • 114270 просмотра

Химический анализ подтвердил, что россия использует шахеды с термобарической боевой частью - КНИИСЭ

Эксклюзив
Ранняя диагностика спасает жизнь: врач-гинеколог рассказала о важности скрининга онкозаболеваний
 • 109269 просмотра

Ранняя диагностика спасает жизнь: врач-гинеколог рассказала о важности скрининга онкозаболеваний

Эксклюзив
Биткоин и политика: финтехэксперт Елена Соседка рассказала о том, как победа Трампа отразится на крипторынке
 • 127316 просмотра

Биткоин и политика: финтехэксперт Елена Соседка рассказала о том, как победа Трампа отразится на крипторынке

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В столице возле ТЦ «Олимпийский» девушка выпала из окна

В столице возле ТЦ «Олимпийский» девушка выпала из окна

 • 28092 просмотра
Оторвало ноги на улице Тараса Шевченко: СБУ ликвидировала руководителя штаба ракетных кораблей чф рф в Севастополе - источники

Оторвало ноги на улице Тараса Шевченко: СБУ ликвидировала руководителя штаба ракетных кораблей чф рф в Севастополе - источники

 • 22481 просмотра
Тищенко заметили на улице, несмотря на домашний арест: что говорит нардеп

Тищенко заметили на улице, несмотря на домашний арест: что говорит нардеп

 • 27811 просмотра
Суд в Киеве 14 ноября рассмотрит иск владельца "Гулливера" против АРМА из-за заявлений Думы о российских связях бизнесмена

Суд в Киеве 14 ноября рассмотрит иск владельца "Гулливера" против АРМА из-за заявлений Думы о российских связях бизнесмена

14:54 • 71936 просмотра
Джон Красински стал самым сексуальным мужчиной 2024 года по версии People: как отреагировала жена Эмили Блант

Джон Красински стал самым сексуальным мужчиной 2024 года по версии People: как отреагировала жена Эмили Блант

15:19 • 25176 просмотра
публикации
Суд в Киеве 14 ноября рассмотрит иск владельца "Гулливера" против АРМА из-за заявлений Думы о российских связях бизнесмена

Суд в Киеве 14 ноября рассмотрит иск владельца "Гулливера" против АРМА из-за заявлений Думы о российских связях бизнесмена

14:54 • 71936 просмотра
Компании-оболочки и прихвостень на таможне: как бывший фискал обманывает государство на экспорте зерновых

Компании-оболочки и прихвостень на таможне: как бывший фискал обманывает государство на экспорте зерновых
Эксклюзив

13:58 • 102934 просмотра
"Договорились договариваться": удастся ли АРМА сохранить интересы "Ощадбанка" в конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер"

"Договорились договариваться": удастся ли АРМА сохранить интересы "Ощадбанка" в конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер"

 • 108981 просмотра
Кто заинтересован в бездействии Офиса генпрокурора?

Кто заинтересован в бездействии Офиса генпрокурора?

 • 114923 просмотра
Политическая зависимость ВАКС от НАБУ и САП: почему теряет доверие антикоррупционный суд

Политическая зависимость ВАКС от НАБУ и САП: почему теряет доверие антикоррупционный суд

 • 116963 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Италии найдены уникальные окаменелости возрастом 280 миллионов лет

В Италии найдены уникальные окаменелости возрастом 280 миллионов лет

16:09 • 17141 просмотра
Джон Красински стал самым сексуальным мужчиной 2024 года по версии People: как отреагировала жена Эмили Блант

Джон Красински стал самым сексуальным мужчиной 2024 года по версии People: как отреагировала жена Эмили Блант

15:19 • 25176 просмотра
Йельский университет запускает курс о влиянии Бейонсе на культуру и политику

Йельский университет запускает курс о влиянии Бейонсе на культуру и политику

 • 88468 просмотра
Исследования показывают, что сон на самом деле может помочь вам принимать правильные решения

Исследования показывают, что сон на самом деле может помочь вам принимать правильные решения

 • 97345 просмотра
Мадонна разорвала отношения с бойфрендом, младшим на 37 лет

Мадонна разорвала отношения с бойфрендом, младшим на 37 лет

 • 72878 просмотра
Актуальное
Республиканцы в Сенате США избрали нового лидера вопреки желанию Трампа

Республиканцы в Сенате США избрали нового лидера вопреки желанию Трампа

Киев  •  УНН

 • 3070 просмотра

Read in English

Джон Тун стал новым лидером фракции Республиканской партии в Сенате США, победив кандидата от сторонников Трампа. Сенаторы продемонстрировали независимость от будущего президента, выбрав опытного политика.

Лидером фракции Республиканской партии в Сенате США избран сенатор от Южной Дакоты Джон Туна. Он получил больше всего голосов во время тайного голосования, в котором также участвовал представитель Флориды Рик Скотт - политик, поддержанный близким окружением Дональда Трампа, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Детали

Ранее лидером республиканцев в Сенате был Митч Макконнелл - эту должность он занимал в течение последних 17 лет.

По данным СМИ, кандидатуру Скотта поддержал самый богатый человек мира, владелец компаний Tesla и Space X Илон Маск, который тесно сотрудничает с Трампом и получит должность в его администрации. Скотта считают менее традиционным политиком и ярким представителем трамповского крыла Республиканской партии.

Трамп вскоре выберет спецпосланника, который возглавит переговоры по прекращению войны в Украине - СМИ13 нояб. 2024, 16:40 • 14869 просмотров

Однако сенаторы отдали предпочтение привычному им сенатору Туну, который в течение предыдущих четырех лет был вторым по влиятельности республиканцем в Сенате (после Макконнелла).

Издание добавляет, что формально Трамп не вмешивается в выборы лидера республиканцев в Сенате, однако члены его окружения пытались на них повлиять. Поэтому избрание Туна можно рассматривать как демонстрацию некоторой независимости сенаторов от будущего хозяина Белого дома.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Новости Мира
spacexSpaceX
senat-soedinennikh-shtatov-amerikiСенат Соединенных Штатов Америки
respublikanskaya-partiya-soedinennie-shtatiРеспубликанская партия (Соединенные Штаты)
mitch-makkonnellМитч Макконнелл
tesla-incTesla Inc
donald-trampДональд Трамп
ilon-maskЭлон Маск
ukrainaУкраина