Республиканцы в Сенате США избрали нового лидера вопреки желанию Трампа

Лидером фракции Республиканской партии в Сенате США избран сенатор от Южной Дакоты Джон Туна. Он получил больше всего голосов во время тайного голосования, в котором также участвовал представитель Флориды Рик Скотт - политик, поддержанный близким окружением Дональда Трампа, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Детали

Ранее лидером республиканцев в Сенате был Митч Макконнелл - эту должность он занимал в течение последних 17 лет.

По данным СМИ, кандидатуру Скотта поддержал самый богатый человек мира, владелец компаний Tesla и Space X Илон Маск, который тесно сотрудничает с Трампом и получит должность в его администрации. Скотта считают менее традиционным политиком и ярким представителем трамповского крыла Республиканской партии.

Трамп вскоре выберет спецпосланника, который возглавит переговоры по прекращению войны в Украине - СМИ

Однако сенаторы отдали предпочтение привычному им сенатору Туну, который в течение предыдущих четырех лет был вторым по влиятельности республиканцем в Сенате (после Макконнелла).

Издание добавляет, что формально Трамп не вмешивается в выборы лидера республиканцев в Сенате, однако члены его окружения пытались на них повлиять. Поэтому избрание Туна можно рассматривать как демонстрацию некоторой независимости сенаторов от будущего хозяина Белого дома.