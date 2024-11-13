Трамп вскоре выберет спецпосланника, который возглавит переговоры по прекращению войны в Украине - СМИ

Ожидается, что Дональд Трамп, победивший на выборах в США, вскоре выберет украинского представителя по мирным вопросам, который возглавит переговоры о прекращении войны с Россией. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источники, передает УНН.

"Вы увидите очень высокопоставленного специального посланника, человека с большим доверием, которому будет дана задача найти решение, достичь мирного урегулирования. Вы скоро это увидите", - сообщил один из источников.

Отмечается, что эта работа не будет оплачиваемой - с 2017 по 2019 год Курт Волкер работал специальным представителем на украинских переговорах на волонтерской основе.

Дополнение

Financial Times со ссылкой на источники сообщало, что Трамп был "заинтересован" двумя пунктами Плана победы Президента Украины Владимира Зеленского.

Издание Washington Post со ссылкой на собственные источники писало, что Трамп разговаривал по телефону с путиным 7 ноября. Один из собеседников издания сообщил, что Трамп посоветовал путину не обострять войну в Украине, напомнив о "значительном военном присутствии" США в Европе.

Министерство иностранных дел Украины отрицает, что было проинформировано о каком-либо телефонном разговоре между Трампом и путиным.

В кремле отрицают факт разговора Трампа с путиным, о котором писало Washington Post.