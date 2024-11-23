Гетц после отказа от номинации Трампа на генпрокурора начал продавать видео за $500 на Cameo - СМИ

Республиканец из Флориды Мэтт Гетц сделал свой первый большой шаг после того, как отказался от того, чтобы претендовать на должность генерального прокурора США, на которую его номинировал Дональд Трамп - он создал аккаунт на Cameo, сайте, который позволяет обычным людям платить за видеообращения от знаменитостей, сомнительных или нет, сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

Новостной сайт Semafor впервые сообщил об этом шаге в пятницу. «Разоблачение» произошло на следующий день после того, как Гетц отказался от процедуры утверждения, подвергшись перед этим критике из-за расследования комитета по этике Палаты представителей США относительно обвинений в неправомерном поведении, включая якобы оплату секса несовершеннолетней девушке - все это Гетц категорически отрицает.

«Я работал в Конгрессе», - говорится на странице на сайте, где прошедшее время указывает на отставку Гетца на прошлой неделе, перед вероятной публикацией отчета комитета по этике и объявления в пятницу о том, что он не будет стремиться вернуться в следующем году.

«Трамп выдвинул меня на должность генерального прокурора США (это не сработало)», - говорится на странице. «Как-то я уволил спикера Палаты представителей», - отмечается на странице.

Это была ссылка на события октября прошлого года, когда Гетц спровоцировал историческое отстранение от должности Кевина Маккарти, республиканца и первого спикера, когда-либо отстраненного своей собственной партией.

Cameo предлагает пользователям возможность платить за сообщения, чтобы отметить праздники, поздравить с днем рождения, отправить ободряющую речь, получить совет, задать вопрос или, возможно, обратиться к поклонникам Гетца, «поджарить кого-то» с помощью резких оскорблений.

В пятницу Гетц начал с того, что брал 250 долларов за видео, но вскоре поднял цену до 500 долларов. Один пользователь социальных сетей отметил, что таким образом Гетц брал «примерно такую же цену, как Джордж Сантос» - серийный байкар, признанный мошенник и избранный республиканец, который обратился к Cameo на фоне скандала, из-за которого его исключили из Конгресса в прошлом году.

Другие опальные политические деятели, которые обратились к Cameo, включают Рода Благоевича, бывшего губернатора Иллинойса, который был заключен в тюрьму за попытку продать место Барака Обамы в Сенате США, приговор, смягченный Трампом, и Руди Джулиани, мэра Нью-Йорка, который стал адвокатом Трампа, который теперь сталкивается с финансовым и юридическим крахом.

Представитель Гетца не сразу ответил на запрос о комментарии.

Cameo сказал, что пользователи «будут иметь возможность персонализировать» свой запрос на 500 долларов для Гетца, «например, попросить [его] вспомнить шутки, которые понятны только ему, поделиться мудрыми словами или поработать над своими фирменными крылатыми фразами».

«Не бойтесь проявить креативность в своем запросе, особенно для таких торжеств, как свадьбы, выходы на пенсию или мальчишеские и девичники, которые требуют хорошего смеха», - отмечается в сообщении.

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