Вместо Гетца Трамп выбрал нового кандидата на должность генпрокурора США

Дональд Трамп назначил бывшего генерального прокурора Флориды Пэм Бонди своим кандидатом на должность генерального прокурора США. Это произошло после того, как ранее Мэтт Гетц снял свою кандидатуру с рассмотрения. Об этом сообщает Bloomberg. Пишет УНН.

Детали

По словам Трампа, Пэм "переориентирует Министерство юстиции на его цель - борьбу с преступностью и восстановление безопасности Америки".

Я знал Пэм много лет - она умная и жесткая, она первый боец Америки, которая прекрасно справится с работой генерального прокурора, - говорится в заявлении новоизбранного президента Штатов на платформе Truth Social.

В случае подтверждения Бонди должен возглавить в ведомстве отдел в центре многих ключевых политических инициатив Трампа, включая планы усиления иммиграционного контроля и охраны границы.

Напомним также, что ранее Трамп пообещал "обновить" состав Министерства юстиции США, которое он критиковал за два федеральных обвинения, выдвинутые специальным прокурором Джеком Смитом относительно попытки избранного президента отменить выборы 2020 года и незаконного хранения секретных документов.

Справочно

59-летняя Памела Бонди является американским адвокатом и политиком, представительницей Республиканской партии США. Она занимала должность 37-го генерального прокурора Флориды с 2011 по 2019 год, став первой женщиной, избранной на эту должность.

В 2020 году Бонди была одним из защитников Дональда Трампа во время его первого процесса по импичменту.

Бонди до 2024 года возглавила юридическое подразделение Института политики, который поддерживает Трампа.

Напомним

Мэтт Гетц снял свою кандидатуру на должность генпрокурора после встреч с сенаторами-республиканцами. Решение связано с расследованием Комитета по этике относительно обвинений в сексуальных домогательствах.

Республиканец Гетц инициировал отстранение спикера Палаты представителей США: обвинил в сделке о помощи Украине