Республиканец Гетц инициировал отстранение спикера Палаты представителей США: обвинил в сделке о помощи Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. Член Палаты представителей США республиканец Мэтт Гетц подал ходатайство об отстранении своего коллеги Кевина Маккарти с должности спикера нижней палаты Конгресса США. Об этом сообщило Associated Press, пишет УНН.
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«У меня достаточно республиканцев, где на этом этапе на следующей неделе произойдет одно из двух событий: Кевин Маккарти не будет спикером Палаты представителей или он будет спикером Палаты представителей, который будет работать в угоду демократам», - сказал Гетц.
Через несколько минут Маккарти ответил в соцсетях: «Давай».
Гетц вскоре ответил в сообщении: «Только что сделал».
Детали
Гетц обвинил Маккарти в том, что он якобы заключил сделку с Белым домом во время переговоров о финансировании, чтобы выдвинуть закон о финансовой помощи Украине. В свою очередь Маккарти отметил, что он не общался с Байденом и что никакого стороннего соглашения по Украине не было, отмечает АР.
Предложение, представленное Гетцем, – это привилегированная резолюция, которая имеет приоритет над другими мероприятиями. Поэтому решение о проведении голосования должно быть принято в течение двух законодательных дней.
Чтобы отстранить Маккарти от должности, понадобится простое большинство Палаты представителей, говорится в сообщении. Однако также отмечается, что есть несколько процедурных ходатайств, которые члены любой стороны могут внести, чтобы замедлить или вообще остановить процесс.
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Дополнение
В минувшие выходные Конгресс США принял, а президент Соединенных Штатов Джо Байден поддержал временный бюджет без помощи Украине.
Украинцы и в дальнейшем могут рассчитывать на поддержку США, заявил после этого Джо Байден.