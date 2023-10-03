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Республиканец Гетц инициировал отстранение спикера Палаты представителей США: обвинил в сделке о помощи Украине

Республиканец Гетц инициировал отстранение спикера Палаты представителей США: обвинил в сделке о помощи Украине

Киев • УНН

 • 1295238 просмотра

КИЕВ. 3 октября. УНН. Член Палаты представителей США республиканец Мэтт Гетц подал ходатайство об отстранении своего коллеги Кевина Маккарти с должности спикера нижней палаты Конгресса США. Об этом сообщило Associated Press, пишет УНН.

Цитата

«У меня достаточно республиканцев, где на этом этапе на следующей неделе произойдет одно из двух событий: Кевин Маккарти не будет спикером Палаты представителей или он будет спикером Палаты представителей, который будет работать в угоду демократам», - сказал Гетц.

Через несколько минут Маккарти ответил в соцсетях: «Давай».

Гетц вскоре ответил в сообщении: «Только что сделал».

Детали

Гетц обвинил Маккарти в том, что он якобы заключил сделку с Белым домом во время переговоров о финансировании, чтобы выдвинуть закон о финансовой помощи Украине. В свою очередь Маккарти отметил, что он не общался с Байденом и что никакого стороннего соглашения по Украине не было, отмечает АР.

Предложение, представленное Гетцем, – это привилегированная резолюция, которая имеет приоритет над другими мероприятиями. Поэтому решение о проведении голосования должно быть принято в течение двух законодательных дней.

Чтобы отстранить Маккарти от должности, понадобится простое большинство Палаты представителей, говорится в сообщении. Однако также отмечается, что есть несколько процедурных ходатайств, которые члены любой стороны могут внести, чтобы замедлить или вообще остановить процесс.

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Дополнение

В минувшие выходные Конгресс США принял, а президент Соединенных Штатов Джо Байден поддержал временный бюджет без помощи Украине.

Украинцы и в дальнейшем могут рассчитывать на поддержку США, заявил после этого Джо Байден.

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