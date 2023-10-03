Республіканець Гетц ініціював усунення спікера Палати представників США: звинуватив в угоді про допомогу Україні

Цитата

«У мене є достатньо республіканців, де на цьому етапі наступного тижня станеться одна з двох речей: Кевін Маккарті не буде спікером Палати представників або він буде спікером Палати представників, який працюватиме на догоду демократам», - сказав Гетц.

Через кілька хвилин Маккарті відповів у соцмережах: «Давай».

Гетц невдовзі відповів у дописі: «Щойно зробив».

Деталі

Гетц звинуватив Маккарті в тому, що він нібито уклав угоду з Білим домом під час переговорів про фінансування, щоб висунути закон про фінансову допомогу Україні. Своєю чергою Маккарті наголосив на тому, що він не спілкувався з Байденом і що жодної сторонньої угоди щодо України не було, зазначає АР.

Пропозиція, представлена Гетцем, – це привілейована резолюція, яка має пріоритет над іншими заходами. Тому рішення щодо проведення голосування має бути ухвалене протягом двох законодавчих днів.

Щоб усунути Маккарті з посади, знадобиться проста більшість Палати представників, ідеться в повідомленні. Однак також зазначається, що є кілька процедурних клопотань, які члени будь-якої сторони можуть внести, щоб уповільнити або взагалі зупинити процес.

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Доповнення

Минулими вихідними Конгрес США ухвалив, а президент Сполучених Штатів Джо Байден підтримав тимчасовий бюджет без допомоги Україні.

Українці й надалі можуть розраховувати на підтримку США, заявив після цього Джо Байден.