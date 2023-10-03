Республіканець Гетц ініціював усунення спікера Палати представників США: звинуватив в угоді про допомогу Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Член Палати представників США республіканець Метт Гетц подав клопотання про усунення свого колеги Кевіна Маккарті з посади спікера нижньої палати Конгресу США. Про це повідомило Associated Press, пише УНН.
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«У мене є достатньо республіканців, де на цьому етапі наступного тижня станеться одна з двох речей: Кевін Маккарті не буде спікером Палати представників або він буде спікером Палати представників, який працюватиме на догоду демократам», - сказав Гетц.
Через кілька хвилин Маккарті відповів у соцмережах: «Давай».
Гетц невдовзі відповів у дописі: «Щойно зробив».
Деталі
Гетц звинуватив Маккарті в тому, що він нібито уклав угоду з Білим домом під час переговорів про фінансування, щоб висунути закон про фінансову допомогу Україні. Своєю чергою Маккарті наголосив на тому, що він не спілкувався з Байденом і що жодної сторонньої угоди щодо України не було, зазначає АР.
Пропозиція, представлена Гетцем, – це привілейована резолюція, яка має пріоритет над іншими заходами. Тому рішення щодо проведення голосування має бути ухвалене протягом двох законодавчих днів.
Щоб усунути Маккарті з посади, знадобиться проста більшість Палати представників, ідеться в повідомленні. Однак також зазначається, що є кілька процедурних клопотань, які члени будь-якої сторони можуть внести, щоб уповільнити або взагалі зупинити процес.
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Доповнення
Минулими вихідними Конгрес США ухвалив, а президент Сполучених Штатів Джо Байден підтримав тимчасовий бюджет без допомоги Україні.
Українці й надалі можуть розраховувати на підтримку США, заявив після цього Джо Байден.