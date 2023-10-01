“Ви можете розраховувати на нашу підтримку”, — Байден українцям під час звернення з Білого дому
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Українці й надалі можуть розраховувати на підтримку США. Про це заявив президент Сполучених Штатів Джо Байден під час свого звернення з Білого дому, пише УНН з посиланням на Sky News.
Цитата
“Я хочу запевнити наших американських союзників, американський народ і народ України в тому, що ви можете розраховувати на нашу підтримку. Ми не підемо”, — сказав Байден.
Деталі
Попередив, що залишилося “не так багато часу” для продовження надходження американських грошей в Україну, і закликав Конгрес “припинити ігри та розпочати роботу”.
Додав, що “втомився від міжусобиці” після того, як часткову зупинку роботи федерального уряду ледве запобігли.
Нагадаємо
Сенат США проголосував за тимчасовий бюджет, у якому немає додаткової допомоги Україні.
В МЗС України запевнили, що ситуація із тимчасовим бюджетом США не зупинить надходження допомоги до України, яка була оголошена раніше.
Глава Пентагону Ллойд Остін під час сьогоднішньої телефонної розмови з міністром оборони України Рустемом Умєровим пообіцяв, що США продовжать надавати нашій країні усю необхідну військову підтримку.