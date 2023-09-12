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Палата представників США розпочне розслідування щодо імпічменту Байдена

Палата представників США розпочне розслідування щодо імпічменту Байдена

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 вересня. УНН. Кевін Маккарті, спікер Палати представників США, оголосив, що Палата представників розпочне офіційне розслідування щодо імпічменту президента Джо Байдена. Республіканці стверджують, що він використав свою посаду, щоб допомогти своєму синові Хантеру Байдену в його бізнес-справах, передає УНН із посиланням на ВВС.

Деталі

Відомо, що республіканці звинувачують Байдена у зловживанні владою, перешкоджанні правосуддю та корупції. Вони стверджують, що Байден використав свою посаду віцепрезидента США для сприяння бізнес-інтересам свого сина Хантера Байдена в Україні та Китаї.

Республіканці вже провели низку слухань щодо цих звинувачень, але не знайшли конкретних доказів неправомірної поведінки Байдена. Однак вони вважають, що свідчення, які вони зібрали, вказують на можливі порушення закону.

Розслідування Палати представників є першим кроком у процесі імпічменту. Якщо Палата представників зможе зібрати достатньо доказів, щоб отримати дві третини голосів, то Байдена можуть усунути з посади.

Однак шанси на це невеликі, оскільки Демократична партія, яка контролює Сенат, навряд чи проголосує за імпічмент Байдена.

Зазначається, що наразі Хантер Байден перебуває під федеральним розслідуванням щодо можливих податкових злочинів, пов’язаних з його іноземними бізнес-інтересами. Якщо він буде визнаний винним, це може посилити звинувачення проти його батька.

Нагадаємо

Раніше повідомлялось, що член палати представників Марджорі Тейлор Грін (республіканка від штату Джорджія) оголосила про плани подати статті про імпічмент президенту Байдену, стверджуючи, що він порушив свою присягу, не охороняючи кордони країни та не захищаючи національну безпеку. 

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