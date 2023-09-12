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Палата представителей США начнет расследование по импичменту Байдена

Палата представителей США начнет расследование по импичменту Байдена

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 сентября. УНН. Кевин Маккарти, спикер Палаты представителей США, объявил, что Палата представителей начнет официальное расследование по импичменту президента Джо Байдена. Республиканцы утверждают, что он использовал свою должность, чтобы помочь своему сыну Хантеру Байдену в его бизнес-делах, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Детали

Известно, что республиканцы обвиняют Байдена в злоупотреблении властью, препятствовании правосудию и коррупции. Они утверждают, что Байден использовал свою должность вице-президента США для содействия бизнес-интересам своего сына Хантера Байдена в Украине и Китае.

Республиканцы уже провели ряд слушаний по этим обвинениям, но не нашли конкретных доказательств неправомерного поведения Байдена. Однако они считают, что свидетельства, которые они собрали, указывают на возможные нарушения закона.

Расследование Палаты представителей является первым шагом в процессе импичмента. Если Палата представителей сможет собрать достаточно доказательств, чтобы получить две трети голосов, то Байдена могут отстранить от должности.

Однако шансы на это невелики, поскольку Демократическая партия, контролирующая Сенат, вряд ли проголосует за импичмент Байдена.

Отмечается, что в настоящее время Хантер Байден находится под федеральным расследованием в отношении возможных налоговых преступлений, связанных с его иностранными бизнес-интересами. Если он будет признан виновным, это может усилить обвинения против его отца.

Напомним

Ранее сообщалось, что член палаты представителей Марджори Тейлор Грин (республиканка от штата Джорджия) объявила о планах подать статьи об импичменте президенту Байдену, утверждая, что он нарушил свою присягу, не охраняя границы страны и не защищая национальную безопасность. 

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