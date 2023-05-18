Член палати представників Марджорі Тейлор Грін винесе на розгляд законопроект про оголошення Байдену імпічменту
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. Член палати представників Марджорі Тейлор Грін (республіканка від штату Джорджія) у четвер оголосила про плани подати статті про імпічмент президенту Байдену, стверджуючи, що він порушив свою присягу, не охороняючи кордони країни та не захищаючи національну безпеку, передає УНН.
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Грін сказала на пресконференції, що це буде "перший набір" статей, які вона представить проти Байдена, який, за її словами, навмисно не виконав свої обов’язки на посаді президента.
"З найвищим ступенем урочистості я заявляю про свій намір подати сьогодні статті про імпічмент главі цієї останньої виконавчої влади Америки, який з 20 січня 2021 року працює над планомірним знищенням цієї країни, президенту Сполучених Штатів, Джозефу Байдену", — сказав Грін.
Два дні тому Грін зробила аналогічну заяву про плани подати статті про імпічмент директору ФБР Крістоферу Рею та Метью Грейвсу, прокурору округу Колумбія. Грін додала, що вона також представила статті про імпічмент генеральному прокурору Мерріку Гарланду та міністру внутрішньої безпеки Алехандро Майоркасу.
Грін стверджує, що Рей та Гарланд перетворили ФБР та міністерство юстиції на "особисту поліцію" Байдена для переслідування політичних противників адміністрації. Вона стверджувала, що ті, хто брав участь у повстанні 6 січня 2021 року, були переважно мирними, але Гарланд усе ще переслідує їх.
Грін вважає, що Байден відмовився забезпечити дотримання імміграційних законів та забезпечити безпеку кордону, "навмисно" ставлячи під загрозу національну безпеку США. Вона сказала, що він дозволив мігрантам "вторгнутися" до країни, позбавивши прикордонників ресурсів та політики, необхідних для виконання своїх обов'язків.
Байден дозволив фентанілу "захлеснути" країну і щодня вбивати американців, додала вона.
"Його політика, директиви та заяви навколо південного кордону порушили наші закони та зруйнували нашу країну. Байден грубо порушив свої конституційні обов'язки і є прямою загрозою нашій національній безпеці".
Доповнення
Стаття II Конституції США свідчить, що президент та інші офіційні особи США можуть бути усунені з посади шляхом імпічменту та засудження за "зраду, хабарництво чи інші тяжкі злочини та провини".