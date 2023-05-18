Член палаты представителей Марджори Тейлор Грин вынесет на рассмотрение законопроект об объявлении Байдену импичмента

Детали

Грин сказала на пресс-конференции, что это будет "первый набор" статей, которые она представит против Байдена, который, по ее словам, намеренно не выполнил свои обязанности на посту президента.

"С наивысшей степенью торжественности я заявляю о своем намерении подать сегодня статьи об импичменте главе этой последней исполнительной власти Америки, который с 20 января 2021 года работает над планомерным уничтожением этой страны, президенту Соединенных Штатов, Джозефу Байдену", — сказал Грин.

Два дня назад Грин сделала аналогичное заявление о планах подать статьи об импичменте директору ФБР Кристоферу Рэю и Мэтью Грейвсу, прокурору округа Колумбия. Грин добавила, что она также представила статьи об импичменте генеральному прокурору Меррику Гарланду и министру внутренней безопасности Алехандро Майоркасу.

Грин утверждает, что Рэй и Гарланд превратили ФБР и министерство юстиции в "личную полицию" Байдена для преследования политических противников администрации. Она утверждала, что те, кто участвовал в восстании 6 января 2021 года, были в основном мирными, но Гарланд все еще преследует их.

Грин считает, что Байден отказался обеспечить соблюдение иммиграционных законов и обеспечить безопасность границы, "намеренно" ставя под угрозу национальную безопасность США. Она сказала, что он позволил мигрантам "вторгнуться" в страну, лишив пограничников ресурсов и политики, необходимых для выполнения своих обязанностей.

Байден позволил фентанилу "захлестнуть" страну и ежедневно убивать американцев, добавила она.

"Его политика, директивы и заявления вокруг южной границы нарушили наши законы и разрушили нашу страну. Байден грубо нарушил свои конституционные обязанности и является прямой угрозой нашей национальной безопасности".

Дополнение

Статья II Конституции США гласит, что президент и другие официальные лица США могут быть отстранены от должности путём импичмента и осуждения за "измену, взяточничество или другие тяжкие преступления и проступки".