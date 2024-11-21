Гетц, который должен был стать генпрокурором США при Трампе, отказался от должности

Бывший представитель штата Флорида Мэтт Гетц заявил, что он снимает свою кандидатуру от новоизбранного президента Дональда Трампа на должность генерального прокурора, написав в социальных сетях, что его назначение «несправедливо отвлекает внимание». Об этом УНН сообщает со ссылкой на CNN.

Отзыв Гетца состоялся после встреч с сенаторами-республиканцами на этой неделе, когда переходная команда Трампа пыталась оценить, сможет ли он получить достаточную поддержку Республиканской партии, чтобы это было подтверждено. Демократы же в свою очередь настаивали на публичном отчете Комитета по этике Палаты представителей в отношении бывшего конгрессмена.

«У меня были замечательные встречи с сенаторами вчера. Я ценю их вдумчивые отзывы и невероятную поддержку многих. Хотя импульс был сильным, очевидно, что мое подтверждение несправедливо отвлекало важную работу по переходу Трампа/Вэнса», - написал Гетц на X.

«Нет времени чтобы тратить его на бесполезную затяжную ссору в Вашингтоне, поэтому я сниму свою кандидатур с рассмотрения на должность генерального прокурора. Министерство юстиции Трампа должно быть готово к первому дню», - добавил политик.

Демократы настаивали на раскрытии отчета Комитета по этике Палаты представителей, в котором подробно описывается его расследование в отношении Гетца, в том числе по обвинениям в сексуальных домогательствах и других преступлениях, после того, как республиканцы комиссии проголосовали в среду не обнародовать результаты расследования.

Гетц решительно отрицал обвинения, которые расследовали Министерство юстиции и комитет, в частности то, относительно половых сношений с несовершеннолетней в 2017 году.

CNN сообщило, что источники, знакомые с ее показаниями, сказали, что женщина рассказала комитету по этике, что у нее были два сексуальных контакта с политиком на одной вечеринке 2017 года, когда ей было 17 лет. Она засвидетельствовала, что второй сексуальный контакт, о котором ранее не сообщалось, включал другую взрослую женщину.

После того, как Гетца попросили прокомментировать историю CNN, политик объявил о своем отказе от должности генерального прокурора после вступления Трампа в должность президента.

Многочисленные источники также сообщили, что хотя встречи Гетца с сенаторами от Республиканской партии в среду не были негативными, стало понятно, что они выразили слишком много твердых «нет», и что информация, ожидаемая из этического доклада, вероятно, сделает невозможным утверждение Гетца в должности.

В то время как Трамп был полностью настроен на поддержку Гетца и считал, что он является правильным человеком.

Напомним,

Трамп выбрал и других противоречивых кандидатов в свою администрацию, в частности бывшего ведущего Fox News Пита Гегсета (которого обвиняют в сексуальном насилии) на должность министра обороны и Роберта Ф. Кеннеди-младшего на должность министра здравоохранения и социальных служб.