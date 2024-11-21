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Гетц, который должен был стать генпрокурором США при Трампе, отказался от должности

Гетц, который должен был стать генпрокурором США при Трампе, отказался от должности

Киев  •  УНН

 • 731 просмотра

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Мэтт Гетц снял свою кандидатуру на должность генпрокурора после встреч с сенаторами-республиканцами. Решение связано с расследованием Комитета по этике относительно обвинений в сексуальных домогательствах.

Бывший представитель штата Флорида Мэтт Гетц заявил, что он снимает свою кандидатуру от новоизбранного президента Дональда Трампа на должность генерального прокурора, написав в социальных сетях, что его назначение «несправедливо отвлекает внимание». Об этом УНН сообщает со ссылкой на CNN.

Отзыв Гетца состоялся после встреч с сенаторами-республиканцами на этой неделе, когда переходная команда Трампа пыталась оценить, сможет ли он получить достаточную поддержку Республиканской партии, чтобы это было подтверждено. Демократы же в свою очередь настаивали на публичном отчете Комитета по этике Палаты представителей в отношении бывшего конгрессмена.

«У меня были замечательные встречи с сенаторами вчера. Я ценю их вдумчивые отзывы и невероятную поддержку многих. Хотя импульс был сильным, очевидно, что мое подтверждение несправедливо отвлекало важную работу по переходу Трампа/Вэнса», - написал Гетц на X.

«Нет времени чтобы тратить его на бесполезную затяжную ссору в Вашингтоне, поэтому я сниму свою кандидатур с рассмотрения на должность генерального прокурора. Министерство юстиции Трампа должно быть готово к первому дню», - добавил политик.

Демократы настаивали на раскрытии отчета Комитета по этике Палаты представителей, в котором подробно описывается его расследование в отношении Гетца, в том числе по обвинениям в сексуальных домогательствах и других преступлениях, после того, как республиканцы комиссии проголосовали в среду не обнародовать результаты расследования.

Гетц решительно отрицал обвинения, которые расследовали Министерство юстиции и комитет, в частности то, относительно половых сношений с несовершеннолетней в 2017 году.

CNN сообщило, что источники, знакомые с ее показаниями, сказали, что женщина рассказала комитету по этике, что у нее были два сексуальных контакта с политиком на одной вечеринке 2017 года, когда ей было 17 лет. Она засвидетельствовала, что второй сексуальный контакт, о котором ранее не сообщалось, включал другую взрослую женщину.

После того, как Гетца попросили прокомментировать историю CNN, политик объявил о своем отказе от должности генерального прокурора после вступления Трампа в должность президента.

Многочисленные источники также сообщили, что хотя встречи Гетца с сенаторами от Республиканской партии в среду не были негативными, стало понятно, что они выразили слишком много твердых «нет», и что информация, ожидаемая из этического доклада, вероятно, сделает невозможным утверждение Гетца в должности.

В то время как Трамп был полностью настроен на поддержку Гетца и считал, что он является правильным человеком.

Напомним,

Трамп выбрал и других противоречивых кандидатов в свою администрацию, в частности бывшего ведущего Fox News Пита Гегсета (которого обвиняют в сексуальном насилии) на должность министра обороны и Роберта Ф. Кеннеди-младшего на должность министра здравоохранения и социальных служб.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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