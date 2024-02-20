"Время имеет решающее значение": Белый дом критикует законодателей из Палаты представителей за перерыв в голосовании о помощи Украине

Белый дом снова подталкивает республиканцев в Палате представителей США перейти к вопросу помощи Украине, критикуя законодателей за то, что они взяли двухнедельный перерыв, пишет УНН со ссылкой на CNN.

"Республиканцы в Палате представителей находятся на пятом дне досрочного, незаслуженного отпуска, в то время как их бездействие наносит все больший вред нашей национальной безопасности, - заявил в своем заявлении директор по связям с общественностью Белого дома Бен Лаболт. - россия только что увидела свои самые значительные достижения в Украине почти за год, потому что Украине не хватает поставок, а Конгресс не смог принять критически необходимую поддержку".

"Мы должны помешать (президенту россии владимиру) путину продолжать убивать невинных женщин и детей, угрожая при этом нашей собственной национальной безопасности. Спикер Джонсон и республиканцы Палаты представителей должны действовать - время имеет решающее значение", - добавил Лаболт.

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Как отмечает издание, это происходит в тот момент, когда президент США Джо Байден пытается усилить давление на республиканцев в Палате представителей.

То, как они уходят от угрозы со стороны россии, то, как они уходят от НАТО, то, как они уходят от выполнения наших обязательств - это просто шокирует. Я никогда не видел ничего подобного", - сказал президент США в понедельник.

Законопроект для помощи Украине: Байден готов провести встречу со спикером Палаты представителей Конгресса Джонсоном