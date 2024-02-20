"Время имеет решающее значение": Белый дом критикует законодателей из Палаты представителей за перерыв в голосовании о помощи Украине
Белый дом раскритиковал республиканцев в Палате представителей за то, что они взяли двухнедельный перерыв, не приняв решение о предоставлении критически важной помощи Украине.
Польша продлила временную защиту для украинских беженцев до 30 июня: Дуда подписал указ
Польша продлевает временную защиту для украинских беженцев до 30 июня 2024 года после подписания президентом Анджеем Дудой соответствующего указа.
Президент Казахстана посетит россию с рабочим визитом 21 февраля
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев совершит рабочий визит в россию 21 февраля, чтобы принять участие в церемонии открытия международного турнира в Казани.
Польские протесты ставят под сомнение поддержку Украины со стороны Дональда Туска - Politico
Премьер-министр Польши Дональд Туск вынужден позволить фермерам продолжать блокирование украинской границы, что ставит под сомнение провозглашенную им решительную поддержку Украины на фоне ее конфликта с Россией.
В военных вузах Украины курсантов будут обучать американские специалисты - Минобороны
Украинские военные курсанты будут учиться под руководством американских экспертов и проходить оценивание с помощью инструментов Армии США для выявления потенциальных лидеров и изменения военной культуры в Украине.
путинское государство должно быть осуждено, как и нацизм - Зеленский обратился к участникам слушания Хельсинкской комиссии
Зеленский призвал осудить путинское государство так же, как нацизм, и не препятствовать правосудию во время слушаний в Хельсинкской комиссии США.
В россии утверждают, что увеличили производство БПЛА "Орлан" - СМИ
россия намерена увеличить производство разведывательных беспилотников "Орлан-10" в три-четыре раза, а беспилотников "Орлан-30" - до 25 раз по сравнению с уровнем 2021 года.
Через СМС или видеозвонок: в Украине действует пилотный проект по негромкому вызову бригады экстренной помощи
В Украине стартовал пилотный проект, который позволит осуществлять беззвучные экстренные вызовы с помощью СМС или видеозвонка, чтобы обеспечить доступ к экстренным службам для людей с инвалидностью или тех, кто не может четко объяснить причину вызова.
Пограничники дроном-камикадзе уничтожили российский комплекс наблюдения "Муром-П"
Украинские пограничники благодаря дронам-камикадзе уничтожили российский комплекс видеонаблюдения "Муром-П", который корректировал артиллерию рф и отслеживал передвижения Сил обороны.
Вражеский дрон атаковал передвижной медпункт на Херсонщине
Атака российского беспилотника на мобильный медицинский центр в Станиславском районе Херсонской области вызвала пожар.