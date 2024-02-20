"Час має вирішальне значення": Білий дім критикує законодавців з Палати представників за перерву у голосуванні про допомогу Україні
Київ • УНН
Білий дім розкритикував республіканців у Палаті представників за те, що вони взяли двотижневу перерву, не ухваливши рішення про надання критично важливої допомоги Україні.
Білий дім знову підштовхує республіканців у Палаті представників США перейти до питання допомоги Україні, критикуючи законодавців за те, що вони взяли двотижневу перерву, пише УНН з посиланням на CNN.
"Республіканці в Палаті представників перебувають на п'ятому дні дострокової, незаслуженої відпустки, у той час як їх бездіяльність завдає все більшої шкоди нашій національній безпеці, - заявив у своїй заяві директор зі зв'язків із громадськістю Білого дому Бен Лаболт. - росія щойно побачила свої найзначніші досягнення в Україні майже за рік, тому що Україні не вистачає поставок, а Конгрес не зміг ухвалити критично необхідну підтримку".
"Ми повинні завадити (президенту росії володимиру) путіну продовжувати вбивати безневинних жінок та дітей, погрожуючи при цьому нашій власній національній безпеці. Спікер Джонсон та республіканці Палати представників мають діяти - час має вирішальне значення", – додав Лаболт.
Доповнення
Як зазначає видання, це відбувається в той момент, коли президент США Джо Байден намагається посилити тиск на республіканців у Палаті представників.
Те, як вони йдуть від загрози з боку росії, те, як вони йдуть від НАТО, те, як вони йдуть від виконання наших зобов’язань - це просто шокує. Я ніколи не бачив нічого подібного", - сказав президент США у понеділок.
Законопроект для допомоги Україні: Байден готовий провести зустріч зі спікером Палати представників Конгресу Джонсоном19.02.24, 19:32 • 27834 перегляди