Кевін МакКарті

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 21710 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 141870 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 128916 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 130775 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 128357 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 130053 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 193856 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77000 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164195 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

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Гетц після відмови від номінації Трампа на генпрокурора почав продавати відео за $500 на Cameo - ЗМІ

Метт Гетц створив акаунт на платформі Cameo, де продає персоналізовані відеозвернення за 500 доларів. Це сталося після його відмови від номінації на посаду генпрокурора США від Дональда Трампа.

Новини Світу • 23 листопада, 12:42 • 19604 перегляди

Конгрес США відклав публікацію звіту щодо скандального кандидата Трампа у генеральні прокурори

Комітет з етики Конгресу США проголосував проти оприлюднення звіту щодо Метта Гетца, якого звинувачують у сексуальних відносинах з неповнолітньою. Гетц, висунутий Трампом на посаду генпрокурора, заперечує звинувачення.

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Трамп отримав "трифекту" на тлі здобуття республіканцями контролю над Палатою представників

Прогнозується, що партія Трампа матиме більшість у Палаті представників та Сенаті США. Це дозволить республіканцям просувати програму скорочення податків та може вплинути на підтримку України.

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Палата представників США заблокувала спробу республіканки Грін змістити спікера Джонсона

Палата представників США проголосувала 359-43 голосами проти спроби республіканки Марджорі Тейлор Грін усунути спікера Майка Джонсона з його посади, причому 11 республіканців проголосували проти Джонсона.

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Рідкісний крок: демократи допомогли подолати "вирішальну перешкоду" перед голосуванням пакету Джонсона з допомогою Україні

Комітет з питань регламенту Палати представників Конгресу США просунув пакет законопроектів про зовнішню допомогу, включаючи допомогу Україні, за підтримки демократів після опозиції з боку жорстко налаштованих республіканців.

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У Білому Домі підсумували результати зустрічі в Овальному кабінеті

Президент Байден наголосив на нагальній необхідності продовження підтримки Конгресом України проти російського вторгнення та ухвалення двопартійного додаткового законопроекту про національну безпеку для фінансування оборони та гуманітарної допомоги парнерам, і Україні зокрема.

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"Час має вирішальне значення": Білий дім критикує законодавців з Палати представників за перерву у голосуванні про допомогу Україні

Білий дім розкритикував республіканців у Палаті представників за те, що вони взяли двотижневу перерву, не ухваливши рішення про надання критично важливої допомоги Україні.

Війна • 20 лютого, 14:38 • 28774 перегляди