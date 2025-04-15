Кевін МакКарті

"Час має вирішальне значення": Білий дім критикує законодавців з Палати представників за перерву у голосуванні про допомогу Україні

Білий дім розкритикував республіканців у Палаті представників за те, що вони взяли двотижневу перерву, не ухваливши рішення про надання критично важливої допомоги Україні.