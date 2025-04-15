Кевін МакКарті

Метт Гетц створив акаунт на платформі Cameo, де продає персоналізовані відеозвернення за 500 доларів. Це сталося після його
відмови від номінації на посаду генпрокурора США від Дональда Трампа.
Комітет з етики Конгресу США проголосував проти оприлюднення звіту щодо Метта Гетца, якого звинувачують у сексуальних відносинах з
неповнолітньою. Гетц, висунутий Трампом на посаду генпрокурора, заперечує звинувачення.
Прогнозується, що партія Трампа матиме більшість у Палаті представників та Сенаті США. Це дозволить республіканцям просувати
програму скорочення податків та може вплинути на підтримку України.
Палата представників США проголосувала 359-43 голосами проти спроби республіканки Марджорі Тейлор Грін усунути спікера Майка Джонсона з його посади, причому 11 республіканців проголосували проти Джонсона.
Комітет з питань регламенту Палати представників Конгресу США просунув пакет законопроектів про зовнішню допомогу, включаючи
допомогу Україні, за підтримки демократів після опозиції з боку жорстко налаштованих республіканців.
Президент Байден наголосив на нагальній необхідності продовження підтримки Конгресом України проти російського вторгнення та ухвалення двопартійного додаткового законопроекту про національну безпеку для фінансування оборони та гуманітарної допомоги парнерам, і Україні зокрема.
Білий дім розкритикував республіканців у Палаті представників за те, що вони взяли двотижневу перерву, не ухваливши рішення про
надання критично важливої допомоги Україні.